Havuz kullananlar dikkat: Kulakta kalan su enfeksiyona yol açabilir

Yaz aylarında serinlemek amacıyla sık kullanılan havuzlar, kulak sağlığı açısından bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, havuz sonrası kulakta kalan nemin bakteri ve mantarların çoğalmasını kolaylaştırdığına dikkat çekerek dış kulak yolu enfeksiyonlarına karşı uyarıyor.

HAVUZ SUYU KULAĞIN DOĞAL DENGESİNİ BOZABİLİYOR

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Sinan Bilgen, dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında daha sık görüldüğünü söyledi.

Bilgen, “Havuz sonrası ortaya çıkan enfeksiyonların nedeni çoğu zaman havuzun kirli olması değil, havuz suyunda bulunan klor ve diğer kimyasalların kulak kanalındaki doğal dengeyi bozmasıdır. Ayrıca kulakta kalan nemli ortam, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir zemin oluşturuyor” dedi.

KAŞINTIYLA BAŞLAYIP ŞİDDETLİ AĞRIYA DÖNÜŞEBİLİYOR

Enfeksiyonun ilk belirtisinin çoğunlukla kaşıntı olduğunu belirten Bilgen, ilerleyen süreçte kulakta dolgunluk, ağrı ve akıntı görülebileceğini ifade etti.

Bilgen, bazı hastalarda ağrının gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabileceğini, ileri vakalarda ise kulak kanalında daralma meydana gelebileceğini söyledi.

HAVUZDAN SONRA KULAKLARI KURUTUN

Kulak enfeksiyonlarından korunmak için havuz sonrası kulakların kuru tutulması gerektiğini vurgulayan Bilgen, şu önerilerde bulundu:

“Havuzdan çıktıktan sonra başınızı sağa ve sola eğerek kulaktaki suyu boşaltmaya çalışın. Ardından saç kurutma makinesini yaklaşık 25-30 santimetre uzaklıktan ve düşük ısıda kullanarak kulak bölgesini kurutabilirsiniz.”

KULAK ÇUBUKLARINDAN UZAK DURUN

Pamuklu kulak çubuklarının kulak kanalını koruyan doğal tabakayı ortadan kaldırabileceğini belirten Bilgen, bu ürünlerin ciltte küçük travmalara yol açarak enfeksiyon riskini artırabileceğini söyledi.

Bilgen, kulak temizliği amacıyla pamuklu çubuk kullanılmasını önermediklerini ifade etti.

KULAK ZARINDA DELİK OLANLAR DİKKAT

Kulak zarında delik bulunan veya kulak tüpü takılmış kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Bilgen, bu kişilerin havuz ve denizde silikon ya da mumsu kulak tıkaçları ile yüzücü bonesi kullanabileceğini söyledi.

Bilgen, risk grubundaki kişilerin kulaklarına su kaçmasını mümkün olduğunca engellemeleri gerektiğini kaydetti.