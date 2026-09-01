Hekim Birliği Sendikası'ndan 3 günlük eylem kararı

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, hekimlerin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanması talebiyle eylemlilik sürecinin başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekim Birliği Sendikası olarak daha önce kamuoyuna ve ilgili idari makamlara ilettiğimiz; 'hekim nöbet ücretlerinin, hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluk ve fedakârlığa uygun seviyeye yükseltilmesi, hekimlerin yıllık izinlerinde uygulanan teşvik kesintilerinin sona erdirilmesi ve 12 güne kadar olan yıllık izinlerde teşvik ortalamasının izin süresinin tamamında uygulanması, diş hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler için teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 olarak belirlenmesi ve teşvik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi, sabit ek ödemenin en az iki kat artırılması ve emekliliğe tam olarak yansıtılması, aile hekimlerinin vekaletsiz izinlerinde uygulanan mali kesintilerin kaldırılması ve vekalet hizmeti veren hekimlere görevlendirme ücreti ödenmesi' şeklindeki beş açık ve somut talebimize bugüne kadar herhangi bir olumlu karşılık verilmemiştir.

Bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenli çalışma ortamının sağlanamaması; kamu sağlık tesislerine ateşli silahlar ile kesici ve delici aletlerin girişini önleyecek etkili güvenlik tedbirlerinin alınmaması, hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin can güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmeye devam etmektedir."

RANDEVUSUZ HASTALARA HİZMET SUNULMAYACAK

Sendika açıklamasının devamında eylemin nasıl olacağına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Açıklanan nedenlerle Merkez Yönetim Kurulumuzca; yukarıda belirtilen taleplerimizin karşılanması ve sağlık kurumlarında etkili güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla 28, 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerindeki mesai saatleri içerisinde sendikal eylem gerçekleştirilmesine, eylem süresince MHRS üzerinden randevu verilmemiş hastalara poliklinik hizmeti sunulmamasına, eylem süresince, randevu aralıklarının ilgili hekimin mesleki değerlendirmesi doğrultusunda belirlenmesi kaydıyla normal polikliniklerde randevu sürelerinin en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde ise en az 30 dakika olacak şekilde düzenlenmesine ve belirtilen sürelerin altında randevu oluşturulmamasına karar verilmiştir.

Bu bir başlangıçtır. Taleplerimizin karşılık bulmaması hâlinde sendikal eylemlilik sürecimiz, üyelerimizin iradesi ve sahadan gelen talepler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir. Hekimlerin emeği, özlük hakları ve can güvenliği görmezden gelinemez. Haklarımız için birlikteyiz, mücadelede kararlıyız."