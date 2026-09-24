Hekimlerin REDES ve MEDULA isyanı: Mesleki özerkliğimizi kısıtlıyor!

Ankara Tabip Odası (ATO) sağlıkta Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) ve MEDULA uygulamalarının hekimin mesleki özerkliğini kısıtladığını ifade etti. Odada konuya ilişkin açıklama yapıldı. ATO Genel Sekreteri Dr. Zafer Çelik burada yapılan açıklamada konuştu. Çelik, REDES programının ilk çıktılarının asıl israf ve usulsüzlükleri görmeyip hekimleri rencide edecek uygulamalara yol açtığını belirtti.

REDES'in tüm sağlık verilerini bilgisayar programları ve yapay zekâ uygulamaları ile gözden geçirerek belli bir tutar üzerindeki reçeteleri yazan veya belli ilaçları tercih eden hekimleri, o reçetelerin karşılandığı serbest eczaneleri ve başka pek çok veriyi içeren raporlar hazırladığını anımsatan Çelik, "Bu raporlar, ilgili hekimlerin çalıştığı hastanelerin başhekimliklerine gönderilmekte, başhekimler hekimlerden yazılı ve/veya sözel savunma istemektedir. Hekimlerin hastalara uyguladıkları tanı ve/veya tedavilerin bu şekilde sorgulanması mesleki bağımsızlığa müdahalenin ötesinde hekimlere potansiyel dolandırıcı muamelesi anlamına gelen, insanlık onurunu zedeleyen bir yaklaşımdır" dedi.

'SAĞLIK HİZMETİNİ KISITLAMAK ANLAMINA GELİR'

SGK faturalandırma ve dönem sonlandırma süreçlerinin bir gereği olarak hekimlere getirilen, şahsi e-imzaları ile giriş yaparak MEDULA sistemi üzerinden muayene, reçete ve ameliyat gibi tıbbi işlemleri bilfiil denetleme, kontrol etme ve onaylama yükümlülüğünün 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerini de kapsayacak biçimde genişletildiğini belirten Çelik, "Bu yükümlülük ilgili hekimlerin asli görev ve çalışma alanlarının dışındadır. Söz konusu iş ve işlemler “idari hizmetler” sınıfında görev alan ve şüphesiz idari, mali ve teknik alanda bilgi ve birikimi de bulunan özgün birimlerin ve personelin görevidir. Muayene, reçete ve ameliyat gibi tıbbi işlemleri denetleme, kontrol etme ve onaylama gibi kimi idari, mali ve teknik işleri içeren yükümlülükler hekimlerin görev tanımımın dışında olduğu gibi olası bir gerçeğe aykırı, hatalı çıktı durumunda doğrudan hekimin idari, hukuki ve mali sorumluluğunu gündeme getirecektir.

Ayrıca bu uygulama kapsamında her bir tıbbi işlemi, yüzlerce veriyi tek tek kontrol etmek, denetlemek ve onaylamak için hekimlerin çalışma programında ayrılmış zaman bulunmamaktadır. Bu koşullarda bunları yapmaya çalışmak hekimlerin asli görevi olan sağlık hizmeti sunumuna ait zaman ve emeğinden çalmak dolayısıyla halkın sağlık hizmetine erişimini kısıtlamak anlamına gelmektedir" diye konuştu.

'CİDDİ BİR İŞ YÜKÜ YARATIYOR'

TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Alpay Azap ise MEDULA kapsamında fatura içeriklerinin hekimler tarafından kontrol edilmesinin hekimlerin asli görevi olmadığını ve ciddi bir iş yükü yarattığını belirtti. ATO söz konusu uygulamaya ilişkin "Hekimlerimizde ciddi mağduriyetlere yol açabilecek hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı bu uygulamanın durdurulması, fatura onaylarının teknik personel ve hastane yönetimi tarafından yapılmasıdır" talebinde bulundu.