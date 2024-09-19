Her 19 kişiden 1’i prostat kanseri riskinde

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:46

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:46

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı, prostat kanseri hastalığın kesin tanısı biyopsi ile konulduğunu söyledi. Damkacı, "Genel olarak erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin ise 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli olarak muayene olması erken tanı konulması açısından önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı

"1 YILDA YAKLAŞIK 18 BİN KİŞİ PROSTAT KANSERİ TANISI ALMAKTADIR"

Dr. Damkacı açıklamasının devamında, "Hiperplazisi (BPH) olarak adlandırılır. BPH, bir kanser olmasa da verdiği rahatsızlıkları düzeltmek için ameliyat gerekebilir. Prostat kanserinde, prostat bezi içerisinde kanser hücreleri gözlemlenir. Yaşlanmayla birlikte daha sık ortaya çıkan prostat kanseri dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de erkek kanserleri arasında yüz binde 39,1 görülme sıklığı ile önemini korumaktadır. Bir yılda yaklaşık 18 bin kişi prostat kanseri tanısı almaktadır” dedi.

"HER 19 KİŞİDEN 1’İ PROSTAT KANSERİ RİSKİNDE"

Her 19 kişiden 1 kişi yaşamı sürecinde prostat kanseri olma riskine sahip olduğunu anlatan Dr. Ferhat Damkacı, sözlerine şöyle devam etti;

"Yapılan araştırmalara göre, bir erkeğin prostat kanserine bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riskini etkileyebilecek birkaç faktör mevcuttur: Yaş, ailesel yatkınlık, diyet, Kimyasal maruziyetlerdir. Bu sorunların bir çoğunun nedeni prostat kanseri olmayabilir. Yine de yukarıda sayılan belirtilere, prostat kanseri dışında bir durumun neden olma olasılığı daha yüksektir. Örneğin, idrar yapma sorunu sıklıkla prostatın kanserli olmayan bir büyümesi olan iyi huylu prostat hiperplazisinden (BPH) kaynaklanmaktadır. Yine de idrarla ilişkili problemler yaşayan kişilerin erken tanı ve tedavi açısından bir üroloji uzmanına başvurması doğru olacak."