Hijyenik olmayan havuzlar sağlık tehdidi oluşturuyor, uzmanlar ise uyarıyor: Klorlama yeterli değil

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri havuzlar oluyor. Ancak yeterince temizlenmeyen ve hijyen kurallarına uygun işletilmeyen havuzlar, göz enfeksiyonlarından mide-bağırsak hastalıklarına, mantardan dış kulak iltihabına kadar birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin havuz kullanırken daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, havuz suyunun klorlu olmasının tek başına güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirterek bazı mikroorganizmaların klora karşın yaşamaya devam edebildiğini söyledi.

Karahan, “Toplumda havuz klorluysa tüm mikroplar ölür düşüncesi yaygın. Oysa Hepatit A virüsü ve cryptosporidium gibi bazı mikroorganizmalar klora belirli bir süre dayanabiliyor. Bu nedenle havuzların yalnızca klorlanması yeterli değil etkin filtrasyon sistemleriyle çalıştırılması ve ozon ya da ultraviyole (UV) gibi ek dezenfeksiyon yöntemleriyle desteklenmesi gerekiyor” dedi.

‘CİLT ŞİKÂYETİ ARTABİLİR’

Karahan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde havuz kaynaklı enfeksiyonların ağır seyredebileceğini, diyabet hastalarında ayak yaralarının enfekte olabileceğini, epilepsi hastalarının ise havuzda nöbet geçirmeleri halinde boğulma riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Klorun ter, idrar ve kozmetik ürünleriyle birleşmesi sonucu oluşan kloramin gazının astım ve KOAH hastalarında ciddi solunum sıkıntılarına yol açabileceğini ifade eden Karahan, egzama ve sedef hastalarında da cilt şikâyetlerini artırabileceğini ifade etti.

Hijyenik olmayan havuzların hamilelerde mantar ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğini söyleyen Karahan, enfeksiyonlara bağlı gelişen şiddetli ishal ve kusmanın özellikle gebeliğin son dönemlerinde erken doğum riskini artırabileceğini söyledi. Karahan, “Hamileler havuzdan çıktıktan sonra vakit kaybetmeden duş almalı, ıslak mayolarını değiştirmeli ve havuz suyunu yutmamaya özen göstermeli. Çok sıcak ya da çok soğuk su da tercih edilmemeli. Kronik hastalığı bulunan gebelerin ise doktor önerisiyle havuza girmesi daha doğru olacaktır” diye konuştu.

Islak mayoyla uzun süre kalmanın özellikle kadınlarda vajinal mantar, erkeklerde kasık mantarı ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabileceğini vurgulayan Karahan, havuzdan çıktıktan sonra duş alınmasının, ıslak mayonun değiştirilmesinin, kulakların ve gözlerin temiz suyla yıkanmasının enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi. Güvenli bir havuzda suyun berrak olması, pH değerinin uygun aralıkta tutulması, filtrasyon sistemlerinin düzenli çalışması ve dezenfeksiyon işlemlerinin aksatılmaması gerektiğini aktaran Karahan, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle havuz kaynaklı enfeksiyonların büyük ölçüde önlenebileceğini kaydetti.

EN SIK BU HASTALIKLAR GÖRÜLÜYOR

Mide-bağırsak enfeksiyonları

Dış kulak yolu iltihabı

Göz tahrişleri

Mantar enfeksiyonları

Kıl kökü iltihabı

İdrar yolu enfeksiyonları