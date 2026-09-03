İdrar yolu enfeksiyonunda rastgele antibiyotik uyarısı: 'Altta yatan neden araştırılmalı'

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, doğru tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

İdrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma gibi belirtilerin toplumda genellikle doğrudan enfeksiyon olarak değerlendirildiğini belirten Op. Dr. Hilmi Çelik, benzer şikayetlerin farklı ürolojik problemlerde de görülebileceğini ifade etti.

Çelik, "İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma veya idrar renginde ve kokusunda değişiklik gibi şikayetler görüldüğünde kişinin kendi kendine antibiyotik kullanması doğru değildir. Öncelikle şikayetin nedeninin belirlenmesi gerekir" dedi.

ENFEKSİYON NEDEN TEKRARLIYOR

Bazı kişilerin yıl içerisinde birden fazla kez idrar yolu enfeksiyonu geçirebildiğini belirten Çelik, tekrarlayan enfeksiyonlarda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini söyledi.

Böbrek ve mesanede taş bulunması, idrarın mesanede tam olarak boşaltılamaması, bazı prostat problemleri, idrar yollarındaki yapısal sorunlar ve hijyen alışkanlıkları tekrarlayan şikayetlerin nedenleri arasında yer alabiliyor.

Özellikle erkeklerde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, "Tekrarlayan enfeksiyonlarda yalnızca mevcut şikayeti gidermek değil, enfeksiyonun neden tekrar ettiğini ortaya koymak gerekir" ifadelerini kullandı.

SU TÜKETİMİ VE TUVALET ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, günlük yaşamda yeterli sıvı tüketilmesinin ve idrarın uzun süre tutulmamasının üriner sistem sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, kişilerin kendi sağlık durumlarına uygun şekilde yeterli su tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Çelik ayrıca doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, yanlış veya gereksiz antibiyotik kullanımının tedaviyi zorlaştırabileceğini ifade etti.

BEL AĞRISI VE ATEŞ VARSA DİKKAT

İdrar yolu şikayetlerine ateş, titreme, böğür veya bel bölgesinde ağrı, bulantı-kusma ya da idrarda kan görülmesinin eşlik etmesi durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Dr. Çelik, enfeksiyonların böbreklere ilerleyebileceği konusunda uyardı.

Dr. Çelik, "Ürolojik şikayetler utanılacak veya ertelenecek sorunlar değildir. Özellikle tekrarlayan enfeksiyonlarda altta yatan nedenin erken ortaya çıkarılması, hem tedavinin başarısı hem de böbrek sağlığının korunması açısından önemlidir" diye konuştu.