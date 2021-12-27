İrfan Kaplan: Bin kalem ilacın büyük bir bölümünün muadili dahi yok

27 Aralık 2021 Pazartesi, 14:28

Türkiye'de aralarında hayati derecede önemi bulunanların da olduğu çok sayıda tıbbi ilacın teminini konusunda yaşanan sorun Meclis gündemine taşındı.

Artan döviz kuru ve planlama hataları nedeniyle yaşanan krizle ilgili olarak Meclis kürsüsünde konuşan CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan “hayati bir sorun olan ilaç meselesi bir an önce çözülmelidir” dedi.

"ECZACILAR YURTTAŞLARLA KARŞI KARŞIYA"

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mesleğim olan Eczacılık ile ilgili bir sorunu buradan dile getirmek istiyorum. Ülkemizde birçok şeyin yokluğu gibi, ilaç yokluğu da yaşamaktayız. Bine yakın ve halk sağlığı için oldukça önemli ilaçlar piyasada bulunmamaktadır. Bin kalem ilacın büyük bir bölümünün muadili dahi yoktur. Hayati bir sorun olan ilaç meselesi bir an önce çözülmelidir. Eczacılarımız da ilaç yokluğu yüzünden vatandaşlarımızla karşı karşıya gelerek sorun yaşamaktadır. Yerli üretimin desteklenmesi, ilaç yokluğunun giderilmesi ve ilaç fiyat kararnamesinin güncellemesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partimizin Eczacı vekilleri olarak, tüm bu sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir Meclis araştırma önergesi verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu sorunların çözülmesi için konunun takipçisi olacağız.”