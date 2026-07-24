İshal ve kusma vakarı artıyor! Enfeksiyondan korunmanın 5 yolu

Yaz tatilinde değişen beslenme alışkanlıkları ve artan hava sıcaklıkları, mide ve bağırsak enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil Şahin, güvenilir gıda ve su tüketimi ile hijyen kurallarına dikkat edilmesinin enfeksiyonlardan korunmada en etkili yöntem olduğunu söyledi.

SICAK HAVA ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle bakteri ve diğer mikroorganizmaların yiyecek ve içeceklerde daha hızlı çoğaldığını belirten Dr. Şahin, açık büfeler, sokak lezzetleri ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda enfeksiyon riskinin arttığını ifade etti.

Yurt dışı seyahatlerinde farklı mikroorganizmalarla karşılaşılmasının ise "turist ishali" olarak bilinen tabloya neden olabileceğini söyledi.

AÇIKTA SATILAN GIDALARA DİKKAT

Dr. Şahin, uzun süre uygun sıcaklıkta bekletilmeyen veya açıkta satılan gıdaların ciddi enfeksiyon riski taşıdığına dikkat çekti.

Özellikle sütlü tatlılar, mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleri, deniz ürünleri ile dondurmanın soğuk zincir bozulduğunda risk oluşturduğunu belirtti.

GÜVENİLİR SU TÜKETİN

Kirli veya yeterince dezenfekte edilmemiş suların mide ve bağırsak enfeksiyonlarının en önemli bulaş yollarından biri olduğunu belirten Şahin, seyahatlerde kapalı ambalajlı su tercih edilmesini önerdi.

Musluk suyuyla yıkanan sebze ve meyveler ile temizliğinden emin olunmayan buzların da enfeksiyon kaynağı olabileceğini söyledi.

HER İSHAL GIDA ZEHİRLENMESİ DEĞİL

Dr. Şahin, gıda zehirlenmesi ile bağırsak enfeksiyonlarının sıkça karıştırıldığını belirtti.

Gıda zehirlenmesinde belirtilerin bozuk gıdanın tüketilmesinden birkaç saat sonra başladığını ve kusmanın ön planda olduğunu ifade eden Şahin, bağırsak enfeksiyonlarında ise ishal, karın ağrısı ve ateşin daha belirgin olduğunu, iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğünü kaydetti.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve halsizliğin en sık görülen belirtiler olduğunu söyleyen Şahin, şu durumlarda vakit kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı:

Yüksek ateş

Kanlı ishal

Şiddetli karın ağrısı

Sürekli kusma

Sıvı alamama

Bilinç bulanıklığı

Ağız kuruluğu

TEDAVİNİN TEMELİ SIVI KAYBINI ÖNLEMEK

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarında en önemli sorunun sıvı kaybı olduğunu belirten Şahin, bol su tüketilmesini, ayran, çorba ve oral rehidratasyon solüsyonlarının tercih edilmesini önerdi.

Muz, haşlanmış patates, pirinç lapası, yoğurt ve kızarmış ekmek gibi kolay sindirilebilen gıdaların tüketilebileceğini belirten Şahin, doktora danışılmadan antibiyotik ve ishal kesici ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi.

PROBİYOTİKLER DESTEK OLABİLİR

Bazı probiyotiklerin enfeksiyona bağlı ishal süresini kısaltabileceğini belirten Dr. Şahin, özellikle Lactobacillus türleri ile Saccharomyces boulardii içeren probiyotiklerin bağırsak florasının toparlanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

BASİT ÖNLEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, tatilde mide ve bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

Güvenilir su tüketin.

Ellerinizi sık sık yıkayın.

İyi pişirilmiş gıdaları tercih edin.

Uzun süre açıkta bekleyen yiyeceklerden uzak durun.

Hijyeninden emin olmadığınız havuzlarda yüzmeyin.

Dr. Şahin, bu basit önlemlerin hem mide ve bağırsak enfeksiyonu riskini önemli ölçüde azalttığını hem de tatilin sağlıklı geçirilmesine katkı sağladığını söyledi.