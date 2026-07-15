İzmir'de tıp literatürüne geçecek başarı: 8 santimetrelik beyin tümörü hibrit yöntemle temizlendi

Uşak'ta yaşayan Songül Bacak, son iki yıldır kısa süreli baygınlık hissi, gözünün önünden hayaller geçmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Yaşadığı belirtilerin nöbet olduğunu bilmeyen Bacak, şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bacak'ın beyninde yaklaşık 8 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Sevk edildiği SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bacak, multidisipliner bir yaklaşımla, Girişimsel Radyoloji ve Beyin Cerrahisi ekiplerinin 7 Temmuz'da ortak gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Songül Bacak, beyninde tümör olduğunu öğrendiğinde korkmadığını ve doktorlarına sonsuz güvendiğini dile getirip, "İki yıldır başım ağrıyordu, midem bulanıyordu ve anlık hayaller görüyordum. Meğer bunlar birer nöbetmiş, buraya gelince öğrendim. Doktorum bana tüm riskleri en başında anlattı ama bana o kadar büyük bir güven verdi ki hiç korkmadan ameliyata girdim. Ameliyattan çıkıp gözümü açtığımda dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Çok mutluyum. Biri 27, diğeri 22 yaşında iki çocuğum var. 28 yıllık evliyim. Yaşamayı, çocuklarımı ve eşimi çok seviyorum. Daha yaşayacak güzel günlerimiz var. Şu an kendi başıma yürüyebiliyorum, çok iyiyim" dedi.

Eşinin sağlığına kavuşmasıyla büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirten Ferhat Bacak (51) ise, "Beyin ameliyatı olacağını duyunca tabii ki çok korktuk, ölüm riski de dahil her şeyi göze alarak imza attık. Doktorlarımıza güvendik. Şükürler olsun o belayı atlattık, şu an çok memnunuz" diye konuştu.

ÖNCE ANJİYOGRAFİ İLE TÜMÖRÜN DAMARLARI TIKANDI

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Serhat Akış, tümörün çok büyük olması sebebiyle ameliyat sırasında yaşanabilecek kanama riskini en aza indirmek için modern teknolojiyi devreye soktuklarını belirtti. Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde uygulanan bu hibrit yöntemi anlatan Dr. Akış, "Hastamızın başında yaklaşık 8 santimetrelik çok büyük bir tümör vardı. Bu büyüklükteki lezyonları doğrudan ameliyata almak ciddi kanama riskleri barındırır. Bu nedenle ameliyat öncesinde girişimsel radyolojide beyin anjiyografisi yöntemiyle beyin damarlarının haritalamasını yaptık. Gelişmiş anjiyografi cihazlarımızı kullanarak, sağlıklı dokulara hiçbir zarar vermeden sadece tümörü besleyen damarlara ulaştık ve bu damarları özel kapatma cihazlarıyla tıkadık. Böylece tümörü bir anlamda ameliyata hazırlamış olduk. Bu yöntem ameliyattaki kanamayı azalttığı gibi cerrahın canlı doku ile ölü dokuyu ayırt etmesini kolaylaştırarak çok daha güvenli ve konforlu bir ameliyat imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

6 SAATLİK AMELİYATLA TÜMÖRÜN TAMAMI TEMİZLENDİ

Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahi Eğitim Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Alper Tabanlı ise 7 Temmuz'da gerçekleşen ve yaklaşık 6 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Doç. Dr. Tabanlı, şöyle devam etti:

"Hastamız geldiğinde tetkiklerde 8-9 santimetrelik oldukça büyük bir lezyon gördük. Eskiden bu yöntemler olmadan da bu tümörleri doğrudan ameliyatla çıkarıyorduk ancak risk son derece yüksekti. Girişimsel radyoloji uzmanımızla koordineli çalışarak önce tümörün kanlanmasını azalttık. Bu sayede ameliyat süresi kısaldı, kanama miktarı azaldı ve genel anestezinin getireceği riskler en aza indi. Ameliyat sonrası yaptığımız kontrollerde tümörün arkada hiçbir kalıntı (nüks) bırakılmadan tamamen temizlendiğini saptadık. Hastamız özellikli bir hasta, beyninde başka küçük lezyonlar da var. Bu nedenle genetik araştırmaları sürüyor. Kendisini 1'inci ve 6'ncı aylarda yakın takibe alacağız."