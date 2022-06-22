İzmir'de dolandırıcılar SMA’lı çocukların kampanyalarını hedef aldı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Sındıraç ailesinin SMA hastası olan üç yaşındaki çocukları Mehmet Ayaz için başlattıkları yardım kampanyasına bağış yapacağım vaadi ile para isteyen dolandırıcılar tepki çekti.

Çocukları Mehmet Ayaz için iki yıldır uğraştıklarını dile getiren Halide Zeynep Sındıraç, yaşadıkları onca zorluk sonrasında karşı karşıya kaldıkları dolandırıcılık girişimi sonrasında şoka uğradıklarını belirtti. Sındıraç, “Tedavi masraflarının yaklaşık yüzde 35’ini toplayabildik. Mehmet Ayaz 3 yaşına geldi. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Her geçen gün kas kayıpları artıyor. Ayaklarındaki kas kayıpları ellerine de geçmeye başladı” dedi.

Dolandırıcılarla da uğraşmak zorunda kaldıklarını belirten anne Sındıraç, “Kapı kapı dolanıp ‘Ayaz için yardım topluyoruz’ diyerek insanları dolandırmaya çalışanlar oldu. Şikâyetlerimizi yaptık. İnternet üzerinde yaptığımız canlı yayına katılan bir şahıs ‘Size 90 bin dolar yardım göndereceğim’ vaadiyle kendisine masraflar için 1000 lira para göndermemizi istedi. Suç duyurusunda bulunduk. A.A. adlı bu şahıs aslında tüm SMA’lı bebeklerin kampanyasına dahil olarak bu yolla para toplamaya çalışan bir dolandırıcıymış” dedi.