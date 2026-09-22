Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? Uzmanı 3 farklı tipi ve tedavi seçeneklerini açıkladı

Kadınlarda doğum sonrasında ve yaş ilerledikçe daha sık görülebilen idrar kaçırma sorununun normal kabul edilmemesi gerektiğini belirten Medical Park Tokat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Neşet Gümüşburun, doğru tedavinin belirlenebilmesi için öncelikle idrar kaçırmanın türünün tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

İDRAR KAÇIRMANIN 3 FARKLI TİPİ VAR

İdrar kaçırmanın farklı şekillerde ortaya çıkabildiğini belirten Gümüşburun, “Öksürme, hapşırma veya egzersizle olan kaçırmaya stres tipi; aniden gelen sıkışma hissiyle tuvalete yetişemeden olan kaçırmaya urge tipi diyoruz. Bazı hastalarda ise her ikisi birlikte olabilir; buna da mikst tip idrar kaçırma diyoruz” dedi.

HER İDRAR KAÇIRMA AMELİYAT GEREKTİRMİYOR

Tedavinin idrar kaçırmanın türüne göre planlandığını vurgulayan Gümüşburun, ilk aşamada kilo verme, kafein tüketiminin azaltılması, sıvı ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, mesane eğitimi ve pelvik taban egzersizleri gibi yöntemlerin uygulanabileceğini belirtti.

Urge tipi idrar kaçırmada gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisine başvurulabildiğini kaydeden Gümüşburun, cerrahinin ise özellikle stres tipi idrar kaçırmada uygun hastalar için değerlendirildiğini söyledi.

TEDAVİ HASTAYA GÖRE BELİRLENİYOR

Ameliyat kararı öncesinde hastanın şikâyetlerinin ve tıbbi durumunun ayrıntılı olarak değerlendirildiğini aktaran Gümüşburun, jinekolojik muayenenin yanı sıra gerekli hastalarda ek testlerin uygulanabildiğini ifade etti.

Stres tipi idrar kaçırmada TOT ve TVT gibi askı ameliyatlarının uygulanabildiğini belirten Gümüşburun, bu yöntemlerde idrar kanalının altına destek sağlayan bir bant yerleştirildiğini söyledi. Burch ameliyatında ise bant yerine dikişlerle destek sağlandığını aktardı.

“DOĞUM YAPTIM, NORMAL” DÜŞÜNCESİNE DİKKAT

İdrar kaçırmanın doğum sonrasında ve ilerleyen yaşla daha sık görülebileceğini ancak bunun normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gümüşburun, “Günümüzde hem ameliyatsız hem de cerrahi olarak etkili tedavi seçeneklerimiz vardır” dedi.

Cerrahi işlemlerin kanama, enfeksiyon ve geçici idrar yapma güçlüğü gibi riskler taşıyabileceğini de belirten Gümüşburun, tedavi yönteminin hastanın durumuna göre seçilmesi gerektiğinin altını çizdi.