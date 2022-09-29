Kadınlarda kısrılıağa neden olabiliyor: Mycoplasma genitalium nedir, nasıl bulaşır?

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:23

Mycoplasma genitalium kısaca MG patojenik bir bakteridir. 2007 ve 2015'te yayımlanan tıbbi raporlar, Mgen'in giderek yaygınlaştığını belirtiyor. İngiltere'de ilk olarak 1980'lerde tespit edilen hastalığın nüfusun yüzde 1 ila 2'sini etkilediği tahmin ediliyor.

MYCOPLASMA GENİTALİUM NASIL BULAŞIR?

Hastalık korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor. Prezervatifler hastalığın yayılmasının önüne geçebiliyor.

MYCOPLASMA GENİTALİUMUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mycoplasma genitalium adlı bakteri erkeklerde idrar yolunda iltihap ve akıntıya yol açıyor, idrar yaparken acıya neden oluyor. Hastalık kadınlarda da üreme organlarında iltihaba yol açıyor, acıya, ateşe veya kanamaya neden olabiliyor. Ancak hastalık her zaman semptom göstermiyor.

MYCOPLASMA GENİTALİUM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Antibiyotiklerle tedavi edilen bu hastalık bazı antibiyotiklere direnç geliştirmeye başlamış durumda. Mycoplasma genitalium enfeksiyonlarının tedavisi hızla artan antimikrobiyal direnç nedeniyle giderek zorlaşmaktadır. Mycoplasma genitalium iltihaplı pelvis hastalığına yol açarak bazı kadınlarda kısırlığa neden olabiliyor.