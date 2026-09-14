Kan tahlili temiz çıksa da dikkat: Lenfomanın 'sessiz' sinyalleri hayat kurtarıyor

Lenfatik sistem hücrelerinin kontrolsüz ve gereksinim dışı çoğalmasıyla ortaya çıkan lenfoma, erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarı oranı oldukça yüksek kanser türleri arasında yer alıyor. 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, hastalığın vücutta verdiği kritik sinyallere ve toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

"AĞRISIZ VE YAVAŞ BÜYÜYEN KİTLELER DAHA YÜKSEK RİSK TAŞIR"

Halk arasında "ağrı yoksa tehlike de yoktur" algısının tanıyı geciktiren en büyük etkenlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Demiriz, enfeksiyona bağlı lenf bezi büyümelerinin genellikle ağrılı ve hassas olduğunu, ancak malign (kötü huylu) durumlarda lenf bezlerinin çoğunlukla ağrısız seyrettiğini ifade etti.

Demiriz, klinik açıdan alarm verici olan durumları şu sözlerle özetledi:

"2-3 haftadan uzun süren, tedaviye rağmen küçülmeyen; dokunulduğunda sert, lastik kıvamında ve çevre dokulara yapışık kitleler risk taşır. Boyun ve koltuk altında 1,5 santimetreyi, kasıkta ise 2 santimetreyi geçen ve istikrarlı şekilde büyüyen lenf nodları fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir hematoloji uzmanına başvurulmalıdır."

KIRMIZI BAYRAK İŞARETİ: B SEMPTOMLARI

Lenfoma tanısında tek başına spesifik olmasa da bir araya geldiğinde uyarıcı kabul edilen "B semptomlarına" değinen Demiriz; açıklanamayan yüksek ateş, çamaşır ve çarşaf değiştirmeyi gerektirecek düzeyde şiddetli gece terlemeleri ile son 6 ayda vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazlasının istemsizce kaybedilmesinin önemli birer gösterge olduğunu belirtti. Bu semptomların enfeksiyon ya da tiroid gibi farklı hastalıklardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan uzman, ayırıcı tanı için muayenenin şart olduğunu kaydetti.

"KAN TAHLİLİNİN TEMİZ OLMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Klinik pratikte karşılaşılan yanlış inanışlara da dikkat çeken Prof. Dr. Demiriz, rutin kan sayımlarının lenfomayı her zaman göstermeyebileceğini hatırlattı. Tanının yalnızca kan testleriyle konulamayacağını belirten Demiriz, kesin teşhisin fiziki muayene, ultrason/BT gibi görüntüleme yöntemleri ve şüpheli dokudan alınacak biyopsinin patolojik değerlendirmesiyle mümkün olduğunu açıkladı.

GELİŞEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YÜKSEK BAŞARI ORANI

Günümüzde lenfoma tedavisinde hedefe yönelik hekim protokolleri, kişiselleştirilmiş kemo-immünoterapiler ve dirençli vakalarda CAR-T gibi hücresel tedavilerin çığır açtığını belirten Demiriz, erken evrede tespit edilen vakalarda tam şifa (kür) sağlama ihtimalinin ve tedavi başarısının belirgin şekilde yükseldiğini ifade etti.