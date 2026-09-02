Kardiyoloji uzmanından 'Frank çizgisi' uyarısı: Kalp krizini değil, risk faktörünü gösteriyor

Kulak memesinde oluşan hafif kırışıklıklardan derin yarıklara kadar uzanan ve tıp literatüründe "Frank çizgisi" olarak adlandırılan fenomenin kalp hastalıklarıyla bağlantısı yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Hakan Dinçkal, kulak memesindeki damarlar ile kalp damarlarındaki iltihaplanma arasında ortak bir kök neden bulunabileceğini ifade etti.

"BİRE BİR NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ YOK ANCAK DİKKATLİ OLUNMALI"

Frank çizgisinin basit kırışıklıktan derin katlantıya kadar üç derecede kendini gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Hakan Dinçkal, bu durumun kesin bir kalp krizi veya ileri derece koroner arter hastalığı habercisi olarak yorumlanamayacağını belirtti. Dinçkal, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı kök nedene bağlı olarak kulak memesindeki damarlarda inflamasyonla birlikte koroner arterdeki inflamasyon artabilir ama bire bir neden sonuç ilişkisi maalesef yok. Bunu gördüğümüzde ‘Bu hastanın kesin koroner arter hastalığı var’ veya ‘Çok ciddi kalp krizi geçirebilir’ şeklinde bir ilişki söyleyemeyiz. Bu belirtiyi gördüğümüzde sadece hastada biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Kulakta Frank işareti varsa aile hekiminize başvurabilirsiniz, ek risk faktörleri tespit edilirse bir kardiyoloğa yönlendirme yapılabilir."

VÜCUTTA YÜKSEK KOLESTEROLÜ GÖSTEREN 2 İŞARET

Kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlayan yüksek kolesterole dair fiziksel bulgulara da değinen Prof. Dr. Dinçkal, dışarıdan gözlemlenebilecek sınırlı sayıdaki belirtiyi anlattı:

Ksantelazma (Göz Çevresi Lekeleri): Göz kenarlarında yağ parçacıklarından oluşan beyaz veya sarımsı lekelenmeler kolesterol yüksekliğine işaret edebilir.

Yağ Nodülleri: Kollar üzerinde oluşan yağ yumruları ve nodüller vücuttaki yüksek kolesterol düzeyinin göstergesi olabilir.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 8 TEMEL KURAL

Prof. Dr. Dinçkal, kalp hastalığı riskini azaltmak için ilk dört faktörün kolesterol, sigara kullanımı, şeker ve tansiyon kontrolü olduğunu vurguladı. Yaşam tarzını oluşturan ikinci dört temel kuralı ise şöyle özetledi:

Akdeniz Tipi Beslenme: Zeytinyağlılar, sebze, balık, kümes hayvanları ve tam tahıllı karbonhidratlar tercih edilmeli; paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Fiziksel Aktivite: Günlük en az 5-7 bin adım atılmalı ve haftanın 3 günü hafif-orta seviyeli egzersiz yapılmalıdır.

Kilo Kontrolü: Vücut kitle endeksi 25’in altında tutulmalıdır.

Düzenli Uyku: Günlük 7-9 saat arasında kaliteli uyku uyunmalıdır.

Stent takılan, baypas olan, anjiyosunda plak görülen veya şah damarında plak saptanan hastaların LDL kolesterol seviyelerinin mutlaka hedef değerlerin altına düşürülmesi gerektiğini ifade eden Dinçkal, risk grubundaki kişilerin kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.