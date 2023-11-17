KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gürbüz: "Burun Estetiği Hangi Yaşta Yapılmalı?"

Yayınlanma: 17.11.2023 - 20:26

Güncelleme: 17.11.2023 - 20:26

"Her yaşta burun estetiği yapılabilmektedir. Ancak burun estetiğinin yapılacağı yaş, kişinin fiziksel ve duygusal olgunluğuna bağlı olarak değerlendirilmelidir. Genellikle, cerrahlar hastaların yaşından ziyade, genel sağlık durumunu, beklentilerini ve motivasyonlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yaparlar. Bu nedenle, burun estetiği düşünen bir bireyin cerrahıyla detaylı bir görüşme yapması önemlidir."

18 yaşın altındaki gençlerin, genellikle vücut gelişimlerinin tamamlanmasını beklemeleri önerilir. Ancak Dr. Gürbüz, "Herkesin vücut yapısı farklıdır. Doğal bir nedenle burunlarından memnun olmayan gençler, aileleri ve cerrahları ile birlikte değerlendirme yaparak uygun bir plan oluşturabilirler" dedi.

İdeal yaşın genellikle 18 yaş ve üzeri olduğunu belirten Dr. Gürbüz, "Ancak her yaşta burun estetiği düşünülebilir. Önemli olan, hastanın genel sağlık durumu, beklentileri ve cerrahi müdahaleye olan motivasyonudur. Bu faktörler değerlendirildikten sonra uygun bir planlama yapılabilir" şeklinde konuştu.

Hasta ve cerrah arasındaki iletişimin önemine de değinen Op. Dr. Gökhan Gürbüz “Burun estetiği olacak hastaların cerrahlarıyla açık iletişimde bulunmaları, prosedürle ilgili beklentilerini netleştirmeleri ve ameliyat öncesinde detaylı bir muayene ve değerlendirme sürecinden geçmeleri önemlidir. Unutulmamalıdır ki her hasta farklıdır, bu nedenle kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek başarılı sonuçlar elde etmek için önemlidir." Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.