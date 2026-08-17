Kene ısırığındaki bu belirtiye dikkat: Halka şeklinde büyüyen kızarıklık ne anlama geliyor?

Yaz aylarında kırsal alanlarda, ormanlık bölgelerde ve piknik alanlarında artan kene vakaları, sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski taşımıyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Akyol, Türkiye’de görülen farklı kene türlerinin Lyme hastalığı ve riketsiyozlar gibi farklı enfeksiyonlarla da ilişkili olabileceğini ifade etti. Her kene tutunmasının yalnızca KKKA açısından değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Akyol, temas sonrası ortaya çıkan klinik belirtilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"HALKA ŞEKLİNDE BÜYÜYEN KIZARIKLIĞA DİKKAT"

Türkiye'de bulunan Ixodes ricinus türü kenenin Lyme hastalığına yol açan bakterileri taşıyabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Akyol, kene temasından günler veya haftalar sonra ısırık bölgesinde dairesel kızarıklıklar oluşabileceğine dikkat çekti. Akyol, "Isırık bölgesinin çevresinde giderek genişleyen ve zaman zaman halka görünümü alan bir kızarıklık ortaya çıkabilir. Ateş, yorgunluk, baş, kas ve eklem ağrıları da tabloya eşlik edebilir. Böyle bir durumda kene teması mutlaka hekime bildirilmelidir" dedi.

ISIRIK BÖLGESİNDE KOYU RENKLİ YARA OLUŞABİLİR

Farklı kene türlerinin riketsiya enfeksiyonlarına da neden olabileceğini aktaran Akyol, bu enfeksiyonlarda yüksek ateş, baş ağrısı ve döküntünün yanı sıra kenenin tutunduğu bölgede koyu renkli, kabuklu bir yara görülebileceğini ve bölgesel lenf bezlerinde büyüme yaşanabileceğini ifade etti.

"KENE ÜZERİNE KOLONYA VEYA YAĞ DÖKMEYİN"

Halk arasında kene çıkarmak için uygulanan bazı yöntemlerin hayati tehlike yaratabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Akyol, şu uyarılarda bulundu:

"Kenenin üzerine kolonya, alkol, yağ, deterjan dökmek, sigarayla yakmaya çalışmak ya da keneyi sıkmak doğru değildir. Bu uygulamalar kenenin kusmasına veya vücut sıvılarını temas ettiği bölgeye bırakmasına neden olarak bulaş riskini artırabilir. Kene uygun bir cımbızla deriye en yakın noktadan tutulmalı, ezilmeden ve bütün olarak çıkarılmalıdır. Yapılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

"10 GÜN BOYUNCA BELİRTİLER TAKİP EDİLMELİ"

Kene vücuttan çıkarıldıktan sonraki ilk 10 günlük sürecin takip açısından kritik olduğunu vurgulayan Akyol; yüksek ateş, halsizlik, şiddetli baş veya kas ağrısı, döküntü, kanama bulguları ya da istifra gibi durumlarda vakit kaybetmeden acil servise başvurulması gerektiğini belirtti. Korunma için kırsal alan dönüşlerinde koltuk altları, kasıklar, diz arkaları, kulak çevresi ve saçlı deri gibi gizli bölgelerin dikkatle kontrol edilmesi önerildi.