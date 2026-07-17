Kireçlenmenin çözümü yaşam tarzı değişikliği

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen en sık dizlerde ve belde ağrı nedeni olan osteoartrit, özellikle ileri yaşlarda sık görülen eklem hastalıkları arasında yer alıyor. Ağrıyı azaltmak ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz ve cerrahi yöntemlerin yanı sıra eklem içine uygulanan enjeksiyonlar da tedavi seçenekleri arasında bulunuyor. Ancak bu enjeksiyonların etkinliği tıp dünyasında hâlâ tartışma konusu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Demet Parlar, eklem içine uygulanan hyalüronik asit, PRP ve kortizon enjeksiyonlarının bazı hastalarda geçici rahatlama sağlayabildiğini ancak bunların kalıcı çözüm olmadığını söyledi. Parlar, osteoartrit tedavisinde asıl başarının hastanın kilo vermesi, düzenli egzersiz yapması ve yaşam tarzını değiştirmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Osteoartritte hyalüronik asit, PRP ve zaman zaman kortizon içeren eklem içi enjeksiyonların uygulanabildiğini belirten Parlar, bu tedavilerle ilgili bilimsel verilerin net olmadığını ifade etti. Parlar, “Fayda gösteren çalışmalar olduğu gibi etkisiz olduğunu ortaya koyan araştırmalar da var. Çalışmaların bilimsel kalitesi de birbirinden farklı. Bu nedenle enjeksiyonları kesin çözüm olarak görmek doğru değil” dedi.