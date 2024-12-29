Kışın düzenli su tüketimi bağışıklığı güçlendiriyor

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:54

Kış aylarında soğuk havaların etkisiyle susama hissi azalırken, uzmanlar düzenli su tüketiminin sağlık için önemine dikkat çekiyor. Yaz aylarında olduğu gibi kışın da günlük su ihtiyacını karşılamak bağışıklık sistemi ve vücut dengesi için kritik öneme sahip.

“SIVI, ÇAY, KAHVE SUYUN YERİNİ TUTMAZ”



Necmettin Erbakan Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Fethi Yönet, kış aylarında susama hissinin azalmasının su tüketimini ihmal etmeye neden olduğunu belirtti. Dr. Yönet, "Kışın, vücuttaki sıvı kaybı daha düşük olduğu için susama ihtiyacı azalabilir. Ancak çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Özellikle bitkisel çaylar diüretik etkiyle sıvı kaybını artırabilir. Bu yüzden su tüketimini ihmal etmemeliyiz" dedi.

“YAŞLI VE ÇOCUKLARIN SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ”



Yaşlı bireylerde susama merkezlerinin duyarlılığının azaldığını ifade eden Dr. Yönet, "Yaşlılar genellikle susamadıkları için yeterince su tüketmiyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde, çocuklar ihtiyaçlarını ifade edemedikleri için onların su tüketimine özen göstermek gerekiyor" dedi.

“KIŞIN 2-2,5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ”



Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut dengesini korumak için su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yönet, "Bir bireyin kış aylarında günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketmesi gerekir. Yaz aylarında bu miktar artırılabilir. Su tüketimi böbrek sağlığını korumanın yanı sıra böbrek ve kalp hastalıklarının önüne geçebilir" şeklinde konuştu.