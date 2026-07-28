Klima kullananlar dikkat: Bu belirtileri hafife almayın

Yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte klimaların kullanım süresi de uzarken, uzmanlar bakım yapılmayan sistemlerin sağlık açısından ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, halk arasında "klima zatürresi" olarak bilinen lejyoner hastalığının, bakteri içeren su damlacıklarının solunmasıyla bulaştığını belirterek, özellikle uzun süre kullanılmayan klimaların temizlenmeden çalıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, lejyoner hastalığının Legionella bakterisinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonu olduğunu belirtti.

Bakterinin klima sistemleri, su depoları, duş başlıkları ve sıcak su tesisatlarında uygun koşullarda çoğalabildiğini ifade eden Baysal, hastalığın bakteri içeren çok küçük su damlacıklarının solunmasıyla bulaştığını söyledi. Baysal, hastalığın kişiden kişiye bulaşmadığını da vurguladı.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Lejyoner hastalığının herkeste görülebileceğini ancak bazı gruplarda daha ağır seyrettiğini belirten Baysal, ileri yaştaki kişiler, sigara kullananlar, kronik akciğer hastaları, diyabetliler, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve kanser tedavisi görenlerin risk grubunda yer aldığını ifade etti.

Hastalığın yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, halsizlik ve zaman zaman ishal gibi belirtilerle ortaya çıktığını aktaran Baysal, belirtilerin bakteriye maruz kalındıktan 2 ila 10 gün sonra görülebildiğini söyledi.

ERKEN TANI TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Lejyoner hastalığının erken teşhis edildiğinde uygun antibiyotik tedavisiyle büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini belirten Baysal, özellikle son günlerde otelde konaklama, merkezi klima kullanılan ortamlarda bulunma veya ortak su sistemlerinin yoğun olduğu alanlarda vakit geçirme öyküsünün tanı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Tedavinin gecikmesi halinde özellikle risk grubundaki hastalarda ciddi solunum yetmezliği gelişebileceğini ve yoğun bakım ihtiyacının doğabileceğini kaydetti.

UZMANDAN KLİMA BAKIMI ÇAĞRISI

Lejyoner hastalığından korunmanın en etkili yolunun klima ve su sistemlerinin düzenli bakımından geçtiğini vurgulayan Baysal, şu önerilerde bulundu: