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Klima serinletiyor, ihmal edilen bakım hastalıklara neden olabiliyor: Temizlenmezse ciddi enfeksiyona yol açar

Klima serinletiyor, ihmal edilen bakım hastalıklara neden olabiliyor: Temizlenmezse ciddi enfeksiyona yol açar

2.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Klima serinletiyor, ihmal edilen bakım hastalıklara neden olabiliyor: Temizlenmezse ciddi enfeksiyona yol açar

Uzmanlar yaz aylarında artan klima kullanımında filtre temizliğinin ve düzenli bakımın ihmal edilmesinin lejyoner hastalığı gibi ağır zatürree riskini tetikleyebileceğine dikkat çekerken, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı boğaz ağrısı ve kas tutulması gibi şikâyetlerin çoğunlukla klimadan değil ergonomik olmayan çalışma koşulları ve aşırı iş yükünden kaynaklandığını vurguladı.
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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte evlerde, işyerlerinde ve toplu yaşam alanlarında klima kullanımı yaygınlaşıyor. Uzmanlar klimanın yanlış kullanım ve düzenli bakım yapılmamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle filtre temizliğinin ihmal edilmesi, alerjik reaksiyonlardan ağır akciğer enfeksiyonlarına kadar uzanan riskleri beraberinde getiriyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, klimanın bazı koşullarda doğrudan hastalığa neden olabileceğini söyledi. Kırımlı, filtrelerin düzenli temizlenmemesi halinde lejyoner hastalığı olarak bilinen ağır zatürreeye yol açan bakterilerin, küf ve mantar sporlarının havaya karışabileceğini ifade etti. Temizliği yapılmayan klimalardan yayılan tozların da alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini belirten Kırımlı, kapalı ortamlarda hasta bir kişinin bulunması halinde hava dolaşımının virüslerin yayılımını kolaylaştırabileceğine dikkat çekti. Kırımlı, halk arasında klima çarpması olarak tanımlanan şikâyetlerin önemli bölümünün de alerjik reaksiyonlar veya viral enfeksiyonlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

‘ÇALIŞMA ŞARTLARI ETKİLER’ 

Klima kullanılan ortamlarda sık görülen boğaz ağrısı, göz kuruluğu ve kas tutulması şikâyetlerine de değinen Kırımlı, bu belirtilerin bir kısmının kuru hava ve alerjik reaksiyonlardan kaynaklandığını ifade etti. Ancak şikâyetlerin yalnızca klimaya bağlanmasının doğru olmadığını vurgulayan Kırımlı, “Bu belirtiler çoğu zaman uzun süre masa başında hareketsiz çalışma, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve aşırı iş yüküyle ilişkili. Aslında bizi çoğu zaman klima değil çalışma şartlarımız hasta ediyor” dedi.

‘DÜZENLİ YAPILMALI’ 

Alerjisi ve astımı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kırımlı, bakımı yapılmayan klimaların ve tozlu ortamların alerjenlerin havada dolaşımını artırarak hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi. Kırımlı, tüm çalışanlar için temizliği düzenli yapılan, toz ve mikropartiküllerden arındırılmış çalışma ortamlarının önemine işaret etti.

Kırımlı, küf, mantar ve bazı virüslerin de klima sistemleri aracılığıyla yayılabileceğini ifade etti. İşyerlerinde klima sistemlerinin düzenli bakımının yapılmasının yalnızca teknik değil, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da zorunlu olduğunun altını çizen Kırımlı, çalışma ortamlarının sağlık denetimlerinin aksatılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. 

İlgili Konular: #Bakteri #Klima #ihmal