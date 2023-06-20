Koca, kızamık vakalarında artışı kabul etti

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, “Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur” dedi.

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Koca, kızamık vakalarında artış olduğunu belirtse de kızamığa bağlı bir ölümün söz konusu olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı, vaka artışlarını yurtdışından gelen vakalara ve aşı reddi kampanyalarına bağladı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Saffet Ercan, Bakan Koca’nın kızamığa bağlı ölüm olmadığı yönündeki açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Ercan, “Sahadan bize ulaşan bilgiler doğrultusunda kamuoyunu uyarmak görevimizdi ve bunu yaptık. Hâlâ aynı noktadayız” dedi.

İzmir Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada ise “Bazı basın organlarında sorunun sebebi olarak sığınmacıların öne çıkarılması yanlış bir tutumdur. Sorunun kaynağı temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin varlığıdır. Çözümün ise aşılama hizmetlerinin toplumun her kesimine hızla ulaştırılması, tüm kesimlerin temel sağlık hizmetlerinden eşit ve adil biçimde yararlandırılması olacağı açıktır. Bir diğer sorun ise aşı reddinin bir hak olarak tanınmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Beklentimiz kızamık olgu sayılarının ve aşılama oranlarının uzmanlık dernekleri ve TTB ile şeffaf bir biçimde paylaşılmasıdır” denildi.

Saffet Ercan, geçen hafta İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kızamık vakalarında endişe verici bir artış olduğunu ve kızamık nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Ercan, “Bahçelievler’de bir bebek hayatını kaybetti. Mayıs ayında da Çin’den gelen Uygur Türk’ü bir bebeğin kaybedildiği bilgisini aldık” diye konuşmuştu.