Kolesterol ve kalp sağlığı tartışmaları gündemde: İki kurumdan ortak farkındalık çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’deki kayıpların yüzde 36’sı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması 2023 sonuçlarına göre ise 40-69 yaş grubundaki nüfusun yüzde 12,7’sinde 10 yıllık kalp ve damar hastalığı riski yüzde 30’un üzerinde veya halihazırda kalp ve damar hastalığı bulunuyor.

Kolesterol ölçümüne ilişkin veriler de risk faktörlerini bilmenin önemine işaret ediyor. 2019 Türkiye Sağlık Araştırması verilerine dayanan bir analize göre 35-44 yaş grubundakilerin yüzde 24,4’ü, 45-54 yaş grubundakilerin yüzde 18,2’si, 55-64 yaş grubundakilerin yüzde 12,5’i ve 65 yaş ve üzerindekilerin yüzde 6,6’sı hayatında hiç kolesterol ölçümü yaptırmamış.

‘TANSİYONUNUZU VE KOLESTEROL DEĞERLERİNİNİ BİLİN, KONTROLLERİNİZİ ERTELEMEYİN’

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bireylerin kalp sağlığı için atabilecekleri adımlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kalp sağlığımızı korumak için sağlıklı beslenmek, hareket etmek ve sigaradan uzak durmak çok önemli; ancak bunlar her zaman tek başına yeterli olmayabilir. Tansiyonumuzu bilmek, kolesterol değerlerimizi ve özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL-K değerimizi ölçtürmek ve takip etmek de atabileceğimiz önemli adımlar arasında. Çünkü yüksek kolesterol ve kontrol altına alınmayan kalp-damar hastalıkları, ne yazık ki en sık ölüme yol açan son tablolar olan kalp krizi ve inme gibi hayati riskleri beraberinde getiriyor. Kontrollerimizi ve hekime başvurmayı ertelememeli, hekimimiz bir tedavi önerdiyse tedavimizi önerildiği şekilde sürdürmeliyiz. Hipertansiyon, kalp yetersizliği ve dislipidemi gibi kronik kalp ve damar hastalıklarında riskleri erken fark etmek ve kontrol altına almak büyük önem taşıyor. Kalp sağlığını ancak bir sorun ortaya çıktığında veya ciddi bir durumla karşılaşıldığında hatırlamak yerine, kendi risklerimizi bilerek ve düzenli kontrollerimizi yaptırarak günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz.”





‘BİZİM İÇİN HER GÜN KALP GÜNÜ’

Kardiyovasküler alanda uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Novartis’in Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, kalp sağlığında uzun vadeli ilerleme için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son dönemde toplumumuzda ve Türkiye gündeminde kalp sağlığı ile risk faktörlerinin daha fazla konuşuluyor olmasını farkındalık açısından kıymetli buluyoruz. Ancak kalp sağlığını yalnızca gündem olduğu dönemlerde ya da Dünya Kalp Günü’nde konuşulan bir konu olarak görmüyoruz. Novartis olarak, 40 yılı aşkın süredir kardiyovasküler alandaki karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik çalışıyor, bilimsel yenilikleri ve yenilikçi tedavileri hastalarla buluşturmak için çaba gösteriyoruz. Kalıcı bir değişimin tek başına tedavilerle değil, ortak hareket ederek mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hastaların ve bakım verenlerin deneyimlerini dinliyor; Türk Kardiyoloji Derneği gibi uzmanlık dernekleri ve sağlık sistemi paydaşlarıyla bilimsel farkındalığın güçlendirilmesi ve hasta yolculuğunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Kalp krizleri ve inme gibi önlenebilir sonuçların önüne geçebilmek adına, kalp sağlığını yalnızca bir sorun ortaya çıktığında değil, her gün hatırladığımız ve ihtiyaç duyulan bakım ve tedaviye zamanında ulaşılabildiği bir gelecek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim için her gün kalp günü.”