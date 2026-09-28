Kuduz alarmı: 570 bin riskli temas

28 Eylül Dünya Kuduz Günü’nde Türkiye’deki kuduz tablosu yeniden gündeme geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İsmet Battal’ın verdiği bilgilere göre, 2025 yılında 570 bin 55 kuduz riskli temas gerçekleşirken bir insan kuduz vakası tespit edildi. Battal, Türkiye’de belirlenen hayvan kuduzu vakalarının yaklaşık yarısının kedi ve köpeklerde görüldüğünü belirtti. Sığır, koyun, keçi, at, eşek ve yabani hayvanların da vakalarda önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Battal, özellikle kedi ve köpeklerle yaşanan temasların hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

DOĞU'DAN İÇ ANADOLU'YA UZANAN RİSK

Hayvan kuduzu vakalarının kentlere göre dağılımının resmi olarak açıklanmadığını belirten Battal, pozitif vakalar ve karantina uygulamalarının ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki kentlerde görüldüğünü söyledi. Kuduzun yanı sıra hayvanlarla temasın farklı enfeksiyonlara da yol açabileceğine dikkat çeken Battal; kedi tırmığı hastalığı, leptospiroz, toksoplazmozis, kist hidatik, uyuz ve saçkıran gibi hastalıkların da kedi ve köpeklerle temas sonrasında ortaya çıkabileceğini belirtti.

'ZAMAN ÇOK DEĞERLİ'

Kuduzun belirtileri başladıktan sonra tedavisinin bulunmadığını vurgulayan Battal, riskli temas sonrasında uygulanacak koruyucu aşının hayati önem taşıdığını söyledi. Battal, “Kuduz aşısı hastalığı tedavi etmek için değil, hastalık gelişmeden önce korunmak için uygulanır. Zaman çok değerlidir; erken başlanan korunma hayat kurtarır” dedi.

DÜNYADA 60 BİN ÖLÜM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 60 bin kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ölümlerin yüzde 95’inden fazlası Asya ve Afrika’da meydana geliyor. Türkiye’de ise yılda 1-2 insan kuduz vakası görülüyor. ABD’de yılda ortalama 1-3 insan kuduz vakası görüldüğünü aktaran Battal, Avrupa genelinde de insan kuduz vakalarının yılda 0 ile 2 arasında değiştiğini belirtti.