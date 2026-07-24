Zincir marketlerde satılan Türkiye'nin 50 yıllık devi Tahsildaroğlu'nun 400 gramlık "Kırık Beyaz Peynir"inde sağlığı tehlikeye düşürecek bakteri tespit edildi. Peki, Listeria bakterisi nedir? Listeria bakterisi nasıl bulaşır, hangi gıdalarda olur?

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria, çoğunlukla kirli besinler yoluyla bulaşan, bağışıklık sistemi düşük olanları etkileyen bir bakteri türüdür. Bu bakteri vücuda gıda yoluyla alındığında enfeksiyona dönüşerek çeşitli belirtilerle listeria hastalığına neden olabilir. Vücudun ilk enfekte olduğu ve belirtileri gösterdiği zaman genellikle bir ila iki hafta aralığında sürebilir.

LİSTERİA HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Listeria, işlenmiş etlerde ve paketleme öncesinde şarküteri ortamından görülebilir. Bu ortamda istenmeyen zararlı mikroorganizmalar gelişerek kontaminasyon oluşturur ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bu nedenle kirlenmiş gıdalar, listeria enfeksiyonlarının en yaygın nedeni olarak görülür. Listerianın görülebileceği besinler şöyle sıralanabilir:

Taze sebze ve meyvelerde

Şarküteri ürünlerinde

Az pişmiş ya da çiğ etlerde

Pastörize edilmemiş süt ürünlerinde

Çiğ ya da az pişmiş balık ve deniz ürünleri

Önceden hazırlanan ve soğuk servis edilen besinler

Dondurulmuş gıdalar

LİSTERİA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Listeria hastalığı belirtileri kişide genellikle ateş ve kas ağrıları şeklinde ortaya çıkar. Bunun yanında ishal veya gastrointestinal semptomlar da görülebilir. Listeria bakteri vücuda alındığında sindirim sistemi kanalına yayılabilir. İlerlediğinde de belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir.

Listeria belirtileri şöyle sıralanabilir:

Ateş

Üşüme ve ürperti

Baş ağrısı

İshal ve mide bulantısı

Kas ağrıları

Bilinç bulanıklığı

Denge kaybı

LİSTERİA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Listeria hastalığının tedavisi durumunda kişinin yaşına, cinsiyetine, genel sağlık durumuna ve enfeksiyonun şiddetine göre farklılık gösterir. Bu noktada bağışıklık sisteminin gücüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi sağlık sorunları oluşabileceğinden erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır. Listeria tedavisinde kullanılabilecek yöntemler şöyle sıralanabilir: