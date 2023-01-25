Maden suyu içerken yapılan hata.. Tüm besin değerini hep yok etmişiz

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:45

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 18:45

Maden suyu en faydalı içeceklerdendir. Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de maden suyuyla ilgili sayısız araştırma bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda maden suyunun faydaları ortaya çıkarılmıştır.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR

Günde 1 şişe maden suyu içmek meğer vücutta mucizeler yaratıyormuş. Diş ve kemik sağlığına iyi gelen maden suyu aynı zamanda da mideyi rahatlatıyor.

Bağırsaklara ve mideye iyi gelen maden suyu tam bir sindirim dostu.

Bağışıklık sistemimizi de güçlendiren maden suyunun en büyük faydası ise cilt güzelliğine..

Yüzünüzü maden suyuyla yıkamanız durumunda kısa sürede cilt kuruluğunuz geçiyor. Ciltteki sivilce lekeleri yok oluyor.

SAÇA UYGULANIRSA..

Maden suyuyla saçınızı yıkamanız durumundaki faydaları ise hiç bir güzellik uzmanı tarafından anlatılmamıştı.

Saç dibi kuruluğuna iyi geliyor.

Saçtaki egzamayı geçiriyor

Saçtaki kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor.

İnanmayacaksınız ama saç çıkarıyor ve saç dökülmesini durduruyor.

MADEN SUYUNUN FAYDALARINI UÇURAN HATA!

Maden suyunu içerken şişesinde içmek gerekiyormuş. Maden suyu bardağa döküldüğü anda tüm faydalı bileşenlerini kaybediyor. Şişesinde içilen maden suyunun çok daha faydalı olduğu belirtiliyor.

Aynı uyarı soda içinde geçerli.

SODA MI MADEN SUYU MU?

Bir çok kişi hangisinin faydalı olduğunu soruyor. Beslenme uzmanları bununda cevabını vermiş. Maden suyu unutmayın sodadan daha faydalıdır.