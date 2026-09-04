Magnezyum uykuya iyi gelir mi? Uzmanlardan dikkat çeken 'plasebo' uyarısı

Uyku sorunu yaşayanların takviye arayışında yeni bir ürün öne çıkıyor: magnezyum.

Yıllardır uyku takviyeleri denildiğinde ilk akla gelen ürünlerden biri olan melatoninin ardından, magnezyum içeren takviyelere yönelik ilgi son dönemde hızla arttı.

Özellikle sosyal medyada magnezyumun sabah sersemliği yaratmadan daha kaliteli ve derin uyku sağlayabileceği yönündeki paylaşımlar yaygınlaşırken, satış verileri de tüketicilerin magnezyuma yöneldiğini gösteriyor.

MAGNEZYUM TAKVİYELERİNİN SATIŞI YÜZDE 17 ARTTI

NBJ verilerine göre, 2025 yılında magnezyum içeren uyku takviyelerinin satışları yaklaşık yüzde 17 arttı. Melatonin içeren uyku takviyelerindeki artış ise yaklaşık yüzde 5'te kaldı.

Florida Uluslararası Üniversitesi’nden klinik psikolog Jennifer Martin, tüketicilerin magnezyuma yönelmesinde melatoninin yüksek dozda kullanımı ve olası sağlık risklerine ilişkin haberlerin etkili olabileceğini belirtiyor.

Ancak magnezyum takviyelerine yönelik artan ilgiye rağmen uzmanlar, magnezyumun uyku üzerindeki etkisine ilişkin bilimsel kanıtların henüz kesin olmadığı konusunda uyarıyor.

MAGNEZYUM UYKUYA İYİ GELİR Mİ?

10Haber’de yer alan habere göre Columbia Üniversitesi’nden Dr. Ka Kahe ve Utah Üniversitesi’nden Kelly Glazer Baron, magnezyumun kasları ve sinir sistemini sakinleştirerek uykuya katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte mevcut araştırmalar, magnezyum kullanımı ile daha iyi uyku arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunduğunu ortaya koymak için yeterli görülmüyor.

MAGNEZYUMUN UYKUYA ETKİSİ PLAESBO OLABİLİR Mİ?

Duke Health’ten uyku uzmanı Dr. Sujay Kansagra ise magnezyum takviyelerine yönelik beklentilerin bilimsel kanıtların önüne geçtiğine dikkat çekiyor. Kansagra’ya göre kullanıcıların bildirdiği bazı olumlu etkiler plasebo etkisinden de kaynaklanabilir.

Bu nedenle magnezyumun uykusuzluğa karşı kanıtlanmış bir tedavi gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

MAGNEZYUM GLİSİNAT UYKU İÇİN KULLANILIR MI?

Son dönemde özellikle magnezyum glisinat, uyku amacıyla kullanılan takviyeler arasında öne çıkıyor. Kansagra, yan etkileri daha az olabilen bu formun tercih edilebileceğini belirtirken, rastgele takviye kullanımına karşı uyarıyor.

Uzmanlara göre kontrolsüz takviye kullanımı, uyku apnesi veya kronik uykusuzluk gibi sağlık sorunlarının teşhis edilmesini geciktirebilir. Bu nedenle uyku problemi yaşayan kişilerin takviye kullanmaya başlamadan önce hekime danışması öneriliyor.

MAGNEZYUM UYKU İÇİN MUCİZE ÇÖZÜM MÜ?

Mevcut bilimsel veriler magnezyumun bazı kişilerde uykuya katkıda bulunabileceğine işaret etse de, takviyenin uykusuzluğu doğrudan çözdüğünü ortaya koyan kesin kanıtlar henüz bulunmuyor.

Uzmanların ortak uyarısı ise net: Sosyal medyada hızla yayılan iddialar bilimsel kanıtlarla aynı ölçüde desteklenmiyor ve uzun süren uyku problemlerinde takviyeler profesyonel değerlendirmelerin yerini almamalı.

PLASEBO ETKİSİ NEDİR?

Plasebo etkisi, kişinin etkili bir tedavi aldığına inanması nedeniyle belirtilerinde iyileşme hissetmesi durumunu ifade ediyor. Bu etki, kullanılan ürünün doğrudan biyolojik etkisinden bağımsız olarak beklenti, koşullanma ve kişinin tedaviye yönelik algısıyla ortaya çıkabiliyor.

Uyku takviyeleri açısından bakıldığında, kişi magnezyumun daha rahat uyumasını sağlayacağına güçlü biçimde inanıyorsa uykuya dalmasının kolaylaştığını veya uyku kalitesinin arttığını hissedebilir. Bu nedenle araştırmalarda magnezyumun gerçek etkisini belirlemek için sonuçların plasebo verilen gruplarla karşılaştırılması önem taşıyor.