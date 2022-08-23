Maymun çiçeğinde dikkat çeken vaka: Açık havada bulaş endişesi

23 Ağustos 2022 Salı, 17:55

Maymun çiçeği virüsüne yakalandığı tespit edilen ABD’li bir adamın açıklamaları bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

İnsider'de yer alan habere göre; genel olarak yakın temas ve cinsel yolla bulaştığını bilinen hastalığa karşı 20'li yaşlardaki adamın açıklamaları dikkat çekti.

2 HAFTA SONRA SEMPTOMLAR BELİRDİ

Emerging Infectious Diseases isimli bulaşıcı hastalıklar derginde yer alan araştırmada, ABD'li adamın İngiltere’de bir açık hava etkinliğine katıldığı ve bu etkinlikten yaklaşık 2 hafta sonra semptomların ortaya çıktığı belirtildi.

Araştırmada ayrıca adamın avuç içi, ellerinin üzeri, dudağı ve göğsünde şişlik ve yaralar oluştuğuna dikkat çekildi.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Vakayı inceleyen bilim insanları makalede “Dünya üzerinde şu ana kadar tespit edilen 39.434 maymun çiçeği hastasının büyük çoğunluğu, erkeklerle ilişkiye giren eşcinsel veya biseksüeller. Fakat hasta, hastaneye kaldırıldığında doktorlara son 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmediğini söylemiş” ifadelerine yer verdi.