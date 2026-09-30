Meme kanserinde 'genç yaş' alarmı: Uzmanından erken tanı uyarısı

Meme kanseri, hem dünyada hem de Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü ve kansere bağlı kadın ölümlerinde ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selin Kapan, hastalığın son dönemde ortaya çıkan tablosunu ve erken tanının kritik rolünü değerlendirdi. Yaş aralığının düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Kapan, "Daha önce özellikle 40 yaş sonrasında daha sık görülürken, son yıllarda daha genç yaşlarda da oldukça fazla sayıda meme kanseri vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle meme sağlığına yönelik kontrollerin ihmal edilmemesi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"MEMEDEKİ HER KİTLE KANSER ANLAMINA GELMEZ"

Kendi kendine muayenenin yanı sıra doğru bilinen yanlışlara da değinen Prof. Dr. Kapan, her kitlenin kanser işareti olmadığını belirtti. Kitlelerin çoğunlukla iyi huylu fibroadenomlar veya kistler şeklinde tanı aldığını ifade eden Kapan, şunları kaydetti:

"Memedeki her kitle mutlaka kanser değildir. Ancak kitlenin kesin nedeninin belirlenmesi için mutlaka hekim muayenesi ve yaşa uygun görüntüleme yapılmalıdır. Kitle dışında meme başında veya ciltte gelişen çekintiler, kanlı meme başı akıntısı, koltuk altında sert lenf nodu ve emzirmeyen kadında antibiyotiğe yanıt vermeyen enfeksiyonlar da ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır."

"HER AY KENDİ KENDİNE MUAYENE İHMAL EDİLMEMELİ"

Kendi kendine muayene rutinlerinin düzenli yürütülmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kapan, adet gören kadınların adet bitiminden 4-5 gün sonra, menopozdaki kadınların ise ayın belirli bir gününde muayene yapmalarını önerdi.

Aile öyküsünde özellikle anne, baba veya kardeş gibi birinci derece akrabalarında meme kanseri görülen bireylerde riskin arttığına dikkat çeken Kapan, genetik değerlendirme ve kişiye özel tedavi planlamalarının önemine işaret ederek, yılda en az bir kez hekim kontrolünün aksatılmaması gerektiğini vurguladı.