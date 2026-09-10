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Menopoz belirtileri iş hayatını da etkiliyor: Uzmanından 'beyin sisi' uyarısı

Menopoz belirtileri iş hayatını da etkiliyor: Uzmanından 'beyin sisi' uyarısı

10.09.2026 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Menopoz belirtileri iş hayatını da etkiliyor: Uzmanından 'beyin sisi' uyarısı

Menopoz döneminde ortaya çıkabilen sıcak basması, gece terlemesi, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü ve “beyin sisi”, kadınların çalışma yaşamını da etkileyebiliyor. Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, menopozun iş yerlerinde konuşulabilir hale gelmesi gerektiğini belirterek, semptomların bazı kadınlarda uzun yıllar devam edebildiğine dikkat çekti.
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Menopoz, kadınların yalnızca günlük yaşamını ve sağlığını değil, çalışma hayatındaki deneyimlerini de etkileyebiliyor.

"İş Yerinde Menopoz Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, menopoz döneminde karşılaşılan fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlüklerin iş yaşamında daha görünür hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Menopoz döneminde en sık görülen belirtiler arasında vazomotor semptomlar (VMS) olarak adlandırılan sıcak basmaları ve gece terlemeleri bulunuyor. Bu belirtiler uyku düzenini bozarken yorgunluk, enerji kaybı ve konsantrasyon sorunlarına da yol açabiliyor.

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“BEYİN SİSİ” ÇALIŞMA HAYATINI ZORLAŞTIRABİLİYOR

Son yıllarda menopoz döneminde daha fazla gündeme gelen belirtilerden biri de “beyin sisi”. Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık hissi ve zihinsel yavaşlama gibi belirtiler özellikle aktif çalışma hayatındaki kadınlar açısından zorluk yaratabiliyor.

Metinde aktarılan araştırmalara göre vazomotor semptomların etkileri yalnızca fiziksel rahatsızlıklarla sınırlı kalmıyor; kadınların günlük ve çalışma yaşamlarını da etkileyebiliyor.

Buna karşın kadınların bir bölümünün yaşadığı semptomları menopozun doğal bir parçası olarak kabul ettiği ve tedavi seçeneklerine başvurma oranlarının düşük kaldığı belirtiliyor.

MENOPOZ BELİRTİLERİ YILLARCA SÜREBİLİYOR

Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda menopoz dönemindeki kadınların önemli bir bölümünün orta veya şiddetli düzeyde semptomlar yaşayabildiği belirtiliyor.

Metinde yer verilen Menopoz Derecelendirme Ölçeği (MRS) kullanılan bir çalışmada kadınların yaklaşık yüzde 95’inde semptomların orta, şiddetli veya çok şiddetli düzeyde olduğu aktarılıyor. Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada ise kadınların yaklaşık yarısında orta veya şiddetli menopoz semptomları saptandığı ifade ediliyor.

Uzun dönemli gözlemsel çalışmaların ise sıcak basması ve gece terlemesi gibi vazomotor semptomların bazı kadınlarda 7 yıldan daha uzun sürebildiğine işaret ettiği belirtiliyor.

“MENOPOZUN ETKİLERİNİ HER GÜN KONUŞMALIYIZ”

İş yerlerinde menopoz konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çeken Bahat, konunun yalnızca belirli bir güne sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Bahat, şu ifadeleri kullandı:

“İş yerinde menopozla ilgili konuların açıkça konuşulmasını teşvik ederek, işverenler ve kurumların menopozun semptomlarını yaşayanlara nasıl davranması gerektiğine kadar birçok konuyu konuşmamız lazım. Bunu da her gün yaparak menopozun hayatın üzerindeki etkilerini görünür kılmalıyız.”

Bilgi ve farkındalığın yanı sıra gerektiğinde hekim desteğinin önemine işaret eden Bahat, kadınların bu dönemi yaşamları ve kariyerleri açısından daha sağlıklı yönetebileceklerini belirtti.

MENOPOZ TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Bahat, menopoz yönetiminde tedavi yaklaşımlarının da değiştiğini belirterek, sıcak basması ve gece terlemesi gibi vazomotor semptomların oluşum mekanizmalarını hedefleyen hormon içermeyen tedaviler üzerinde durdu.

Yeni yaklaşımların semptomların sıklığı ve şiddeti ile uyku ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin klinik araştırmalarda değerlendirildiğini belirten Bahat, uzun dönem güvenlilik ve tolerabilite verilerinin de araştırılmaya devam ettiğini ifade etti.

 

Tedavi seçiminin kişiye özgü tıbbi değerlendirmeyle yapılması önem taşırken, menopoz döneminde yaşanan belirtilerin çalışma ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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