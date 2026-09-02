Mevsim geçişlerinde acil servis yoğunluğu arttı: Uzmanı uyardı

Mevsim geçişleriyle birlikte hastanelerin acil servislerinde yoğunluk artarken özellikle ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, burun akıntısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle başvuruların çoğaldığı belirtildi. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması ve acil servislerin doğru kullanılması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Ömerul Faruk Aydın, mevsim geçişlerinde her yıl benzer bir tablonun yaşandığını söyledi. Hava sıcaklıklarındaki değişimin yanı sıra okulların açılması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının viral enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırdığını belirten Aydın, bu dönemde acil servislere özellikle solunum yolu şikâyetleriyle başvuruların arttığını ifade etti. Aydın, astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde alevlenmelerin, alerjik yakınmaların ve viral enfeksiyonların daha sık görüldüğüne dikkat çekti.

Aydın, “Mevsim geçişlerinde görülen her enfeksiyon antibiyotik gerektirmez. Acil servislerde karşılaştığımız hastaların önemli bir bölümünde tablo viral enfeksiyonlardan oluşuyor. Bu hastaların büyük kısmı uygun semptomatik tedavi, yeterli sıvı alımı, istirahat ve doğru takip ile birkaç gün içerisinde iyileşebilir” dedi.

KORUNMAK İÇİN BASİT ÖNLEMLER

Mevsim geçişlerinde hastalanmadan önce alınacak önlemlerin önemine de değinen Aydın, el hijyenine dikkat edilmesi, kalabalık ve kapalı alanlarda önlemli olunması, yeterli uyku ve sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Kronik hastalığı bulunan kişilerin düzenli tedavilerini aksatmaması ve uygun kişilerin önerilen mevsimsel aşılarını yaptırmasının da korunmada önemli olduğunu belirtti. Aydın, “Sağlık sistemini doğru kullanmak da aslında koruyucu hekimliğin bir parçası” ifadelerini kullandı.