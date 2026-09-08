Minoksidile başladıktan sonra saçlar neden dökülür? Uzmanından kritik uyarı: İlacı hemen bırakmayın

Saç ekimi ve dökülmesi tedavileri uzmanı Dr. Emrah Cinik, minoksidil kullanımının başlangıç aşamasında ortaya çıkan dökülmelerin değerlendirilmesinde yalnızca kaybedilen tel miktarına değil, saç köklerinin büyüme döngüsündeki değişimlere bakılması gerektiğini vurguladı. Her saç telinin yaşamı boyunca anajen (büyüme), katajen (geçiş), telojen (dinlenme) ve eksojen (dökülme) olmak üzere dört temel evreden geçtiğini hatırlatan Dr. Cinik, dökülen bir telin ardından yeni bir büyüme döngüsünün başladığını belirterek saç dökülmesinin doğal yenilenme sürecinin bir parçası olduğunu aktardı.

Dr. Cinik, ilacın temel etkilerinden birinin saç köklerinin büyüme fazını desteklemek olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu: "Tedavi, dinlenme dönemindeki bazı saç köklerini büyüme dönemine geçirebilir. Bu durum mevcut saç tellerinin bir bölümünde geçici dökülmeye neden olabilir. Tıp literatüründe 'shedding' yani geçici dökülme olarak adlandırılan bu süreç, mevsimsel olarak yapraklarını kaybeden bir ağacın ardından yeni yaprakların çıkmasına benzetilebilir."

"SHEDDİNG" SÜRECİ NE KADAR SÜRER VE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Klinik kaynaklarda minoksidil kullanımının ardından 2 ila 8 hafta içerisinde geçici dökülmenin görülebileceğini ifade eden Dr. Emrah Cinik, dökülmenin şiddetinin ve süresinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Dökülmenin görülmemesinin tedavinin etkisiz kaldığı, yoğun dökülme yaşanmasının ise kesin başarı elde edileceği anlamına gelmediğini belirten Cinik, ilacın saç köklerini öldürdüğü yönündeki iddiaların biyolojik mekanizmanın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Yeni saç büyümesinin fark edilmesinin zaman alacağını, belirgin sonuçlar için uzun süreli takibin gerektiğini hatırlatan Dr. Cinik, şu uyarılarda bulundu: "Geçici dökülme ile kalıcı saç kökü kaybı aynı şey değildir. Tedavinin bırakılması veya sürdürülmesi kararı, dökülmenin altındaki nedenler ve klinik durum değerlendirilerek hekim tarafından verilmelidir. Ani, yoğun veya uzun süre devam eden dökülme durumlarında androgenetik alopesi dışında farklı etkenlerin varlığı araştırılmalı ve profesyonel değerlendirme yapılmalıdır."