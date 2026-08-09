Modern yaşamın alışkanlıkları uyku kalitesini düşürüyor, bireyler ilaçlara yöneliyor: 'Önce yaşam tarzınızı değiştirin'

Geceleri telefondan kopamamak, geç saatlerde ağır yemekler yemek, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme. Modern yaşamın alışkanlıkları uyku kalitesini her geçen gün daha fazla etkiliyor.

Uyku sorunları yaşayanların ise çözümü doğrudan ilaçlarda araması, uzmanlar tarafından yanlış bir yaklaşım olarak görülüyor. Uyku ilaçlarının hekim kontrolünde ve doğru dozda kullanılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, kaliteli uyku için öncelikle yaşam tarzının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Dilara Sezgin, uyku kalitesini bozan en önemli etkenlerden birinin akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazların yoğun kullanımı olduğunu söyledi.

Teknolojinin insan yaşamındaki yerinin artmasıyla birlikte uykuuyanıklık döngüsünün de değiştiğini belirten Sezgin, “Yaşam tarzı değişiklikleri ve uzmanların ‘mavi ekran’ olarak adlandırdığı akıllı telefon ve akıllı cihaz bağımlılığı, maalesef tüm dünyada ve ülkemizde uyku kalitesini bozan önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor” dedi.

Teknoloji sayesinde insanların günün 24 saati kendisini meşgul edebildiğine dikkat çeken Sezgin, “Eskiden hava karardıktan sonra yapılacak işlerin sayılı olmasıyla gelişen yaşam biçimi, teknolojiyle beraber değişti. Artık yedi gün 24 saat boyunca bir insanın kendisini meşgul edebilmesi mümkün. Bu nedenle uyku düzeninin, insanın sirkadiyen döngüsünden çıkıp yeni bir yaşam biçimine doğru evrilmesi olarak değerlendiren uzmanlar da var” ifadelerini kullandı.

‘HEKİM DEĞERLENDİRSİN’

Uyku ilaçlarının gelişigüzel kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Sezgin, bu ilaçların ancak hekim değerlendirmesi sonrasında kullanılabileceğini söyledi. Sezgin şöyle konuştu: “Uyku ilacı dediğimiz ilaçlar, tamamen altta yatan fizyolojik bir sorun varsa bu sorunu iyileştirmek üzere, hekim tarafından yapılan muayene ve değerlendirmeler sonrasında reçete edilen ilaçlardır. Telefon ve akıllı cihazlarla çok uzun süre vakit geçirmek, bilgisayar ekranı karşısında kalmak, dengesiz beslenmek ve gece geç saatlerde sağlıksız yiyecekler tüketmek gibi yaşam tarzı sorunlarının ardından ‘Bir uyku ilacı alayım ve uyuyayım’ demek doğru değil.” Bazı ilaçların uykuya dalmayı kolaylaştırmak veya daha kaliteli uyku sağlamak amacıyla kullanıldığını belirten Sezgin, “Bu ilaçlar mutlaka reçeteyle, doktorun önerisiyle ve hekim kontrolünde kullanılmalı. Bazı ilaçların kullanımından sonraki gün bilişsel ve hareketle ilgili birtakım etkiler görülebiliyor” dedi.

‘KADEMELİ OLARAK BIRAKILMALI’

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Dilara Sezgin, “Uyku için kullanılan ilaçlarda tedavi protokolü kullanılan ilaca göre değişir. Bazı ilaçların belli bir süre ve belli bir dozda kullanılması gerekir. Bu ilaçlar bırakılırken de kademeli olarak dozun azaltılması ve doktor kontrolünde bırakılması doğru” dedi.