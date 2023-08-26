Muayene ücretleri arttı! SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya: Kaosu büyütür

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki yeni düzenlemelere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), satın aldığı sağlık hizmetlerine en az yüzde 50 zam yaptı. “Ayaktan başvurularda ödeme listesinde yer alan vaka başı muayene tutarlarında” artışa gidildi. Böylece devlet hastanelerinin döner sermayelerine artış olurken vakıf üniversiteleri ile özel hastanelere giden yurttaşlar ise bu artışa bağlı olarak ödedikleri ek ücret bedelinin yüzde 50 daha fazlasın ödeyecek. Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) artışın TÜİK enflasyonunun altında olduğuna dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Hastalerin artan elektrik, doğalgaz, çalışan maliyetlerinin altında SUT artışı, kaosu büyütür” dedi.

Yapılan yeni değişikliklerle; muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, KVC-kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini, diş tedavisi işlemleri ve tıbbi malzemelerin işlem puanları artırıldı. Böylece SGK, sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için yüzde 50, kullanılan tıbbi malzemeler için de yüzde 75 ile yüzde 150 oranında zam yapmış oldu. Değişiklikten önce yurttaşlar, özel hastanelerde meme kanseri tedavisinde yapılan “basit mastektomi” (eme dokusunun çıkartılması) için 8 bin 900 TL öderken bundan sonra 13 bin 353 TL ödeyecek.

(Kubilay Yalçınkaya)



‘EMEKÇİ YORULDU’

SUT’taki artışın reel enflasyondan çok uzak TÜİK enflasyonunun da altında olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, “Sorun, AKP döneminde hizmet üretenle hizmeti alan kurumların ayrışması. 2005 öncesi SGK kendi sağlık hizmetini kendi hastanelerinde üretirdi” dedi.

Yalçınkaya, “SGK’nin ve bütçenin iyi yönetilmemesinin bedelini halk, sağlığa erişememekle, sağlık emekçisi de iş yükü ve düşük ücretle ödüyor. Bir kamu personelinin ne kadar çok üretirsem o kadar çok kazanırım, bir kamu hastanesinin ne kadar çok sömürürsen o kadar gelirimi arttırırım sarmalı hasta ile sağlık emekçisini yordu” ifadelerini kullandı.