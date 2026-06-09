Ne bıçak ne dikiş var! Sindirim sistemi kanserlerinde 20 dakikalık mucize tedavi: EMR

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Önder Ekmen, Endoskopik Mukozal Rezeksiyonun sindirim sisteminin iç yüzeyindeki anormal dokuların ameliyata gerek kalmadan çıkarılması işlemi olduğunu dikkat çekerek, “Bu yöntem genellikle erken evre kanserler ve poliplerde uygulanmaktadır” dedi.

‘EN SIK POLİPLER VE ERKEN EVRE KANSERLERDE KULLANILIYOR’

EMR yönteminin kullanım alanlarına değinen Doç. Dr. Ekmen, “Kolon polipleri, erken evre mide kanseri ve Barrett özofagusu gibi durumlarda sık tercih edilmektedir. Amaç hastalıklı dokunun erken aşamada tamamen çıkarılmasıdır” diye konuştu.

‘İŞLEM ENDOSKOPİK YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR’

İşlemin nasıl uygulandığına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ekmen, “Endoskop adı verilen ince ve esnek bir tüp ile ağızdan veya makattan girilerek ilgili bölgeye ulaşılır. Lezyonun altına sıvı enjekte edilerek kabartılır ve ardından özel bir tel halka yardımıyla çıkarılır” açıklamasında bulundu.

‘KLASİK CERRAHİ AMELİYAT DEĞİLDİR’

EMR’nin açık ameliyat yöntemi olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ekmen, “Kesik olmadan yapılan minimal invaziv bir işlemdir. Bu nedenle iyileşme süresi klasik cerrahiye göre daha kısadır” dedi.

İşlemin genellikle 20 ila 60 dakika arasında tamamlandığını söyleyen Doç. Dr. Ekmen, çıkarılacak dokunun büyüklüğüne göre sürenin değişebileceğini ifade etti.

‘ÇOĞU HASTA AYNI GÜN TABURCU EDİLİYOR’

Hastanede yatış süresinin genellikle kısa olduğunu belirten Doç. Dr. Ekmen, “Çoğu hasta aynı gün taburcu edilmektedir. Ancak bazı durumlarda kısa süreli gözlem gerekebilir” dedi.

‘KANAMA VE DELİNME RİSKİ GÖRÜLEBİLİYOR’

Her tıbbi işlemde olduğu gibi EMR’nin de bazı riskler taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ekmen, “En sık görülen komplikasyonlar kanama ve nadiren bağırsak duvarında delinmedir. Ancak deneyimli merkezlerde bu riskler oldukça düşüktür” dedi.

‘HER HASTA İÇİN UYGUN OLMAYABİLİYOR’

İleri evre kanserlerde yöntemin yeterli olmayabileceğini belirten Doç. Dr. Ekmen, “Çok derine yayılmış lezyonlarda EMR uygun olmayabilir. Bu tür durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir” ifadelerini kullandı.

‘HIZLI İYİLEŞME SAĞLAYABİLİYOR’

Yöntemin sağladığı olanaklara değinen Doç. Dr. Ekmen, “EMR, ameliyatsız tedavi imkanı sunar, hastanede kalış süresini kısaltır ve hızlı iyileşme sağlayabilir. Erken teşhis edilen bazı kanserlerde başarılı sonuçlar alınabilmektedir” diye konuştu.

‘İŞLEM SONRASI BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ’

İşlem sonrasında doktor önerilerine uyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ekmen, “Hastaların birkaç gün hafif beslenmesi, verilen ilaçları düzenli kullanması ve kontrol randevularını aksatmaması gerekir. Sindirim sistemi hastalıklarında düzenli taramalar erken teşhis açısından büyük önem taşımaktadır. Erken tanı sayesinde bu tür minimal invaziv yöntemlerin başarı şansı artmaktadır” ifadelerini kullandı.