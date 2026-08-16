'Ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz önemli': Bilim dünyası öğün saatlerinin sırrını çözdü

Beslenme uzmanları ve bilim insanları uzun yıllardır "ne yediğimize" odaklanırken, gelişen "krononütrisyon" disiplini "ne zaman yediğimizin" de en az gıdaların içeriği kadar kritik olduğunu gösteriyor. Vücudun iç saati olan sirkadiyen ritmin besinleri işleme biçimi üzerindeki etkileri, obeziteden tip 2 diyabete ve kalp-damar hastalıklarına kadar pek çok alanda ezber bozan sonuçlar ortaya koyuyor.

ÖĞLE YEMEĞİNİ ERKEN YİYENLER DAHA HIZLI KİLO VERİYOR

İspanya'daki Murcia Üniversitesi'nden Marta Garaulet ve ekibinin 420 yetişkin üzerinde yürüttüğü 20 haftalık çalışma, aynı diyeti uygulayan bireyler arasında öğle yemeğini erken saatlerde yiyenlerin, geç yiyenlere kıyasla belirgin şekilde daha fazla ve hızlı kilo verdiğini kanıtladı. Geç saatlerde yenen öğünlerin ise kan şekeri kontrolünü zayıflattığı ve vücudun yağ yakım kapasitesini düşürdüğü tespit edildi.

"SABAH VE AKŞAM BİYOLOJİK OLARAK AYNI KİŞİ DEĞİLİZ"

Nörobilim uzmanı Prof. Frank Scheer, vücut saatinin uykuya hazırlandığı saatlerde yemek yemenin "sirkadiyen uyumsuzluğa" yol açtığını vurguluyor. Gece saatlerinde melatonin hormonu yükselirken tüketilen gıdalar, insülin salgılanmasını baskılayarak kan şekerinin yükselmesine neden oluyor. Bu durum, hücrelerin yağı yakmak yerine depolamasına yol açarak kilo kontrolünü zorlaştırıyor ve tip 2 diyabet riskini artırıyor.

KALP SAĞLIĞI VE İŞTAH KONTROLÜ İÇİN İDEAL ÖĞÜN SAATLERİ

Fransa'da 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir başka araştırma ise kahvaltıyı erken saatlerde yapmanın ve akşam yemeğini erkene çekerek gece açlık süresini uzatmanın kalp-damar hastalığı riskini düşürdüğünü gösterdi. Uzmanlar, akşam yemeklerinin yatmadan en az üç saat önce tamamlanmasını ve lifli karbonhidratların günün erken saatlerinde tüketilmesini öneriyor.