Okullar açıldı, çocuklar için vitamin ürünlerine talep artarken uzmanlar, aileleri uyardı

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklar için vitamin ve gıda takviyelerine ilgi de arttı. Ebeveynler özellikle bağışıklığı desteklediği belirtilen ürünlere yönelirken uzmanlar, “Her çocuk sonbaharda vitamin kullanmalı” yaklaşımının doğru olmadığını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Özben Özge Yüksel, çocuklarda takviye kullanımında yaş, beslenme durumu ve sağlık koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

‘ZORUNDA DEĞİL’

Yüksel, “Şu dönemde özellikle D vitamini, C vitamini, çinko, multivitamin ve bağışıklık desteği amacıyla kullanılan çocuklara yönelik ürünler daha fazla soruluyor” dedi.

Sağlıklı ve dengeli beslenen çocukların rutin olarak her gün vitamin takviyesi kullanmasının her zaman gerekli olmadığını belirten Yüksel, önceliğin yaşa ve gereksinime uygun, çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni olması gerektiğini söyledi.

Takviye ihtiyacının kan tahlillerinde saptanan eksiklikler, yetersiz veya kısıtlı beslenme, emilim bozuklukları, bazı kronik hastalıklar ve özel beslenme gereksinimleri gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini ifade eden Yüksel, “Her çocuk sonbaharda vitamin kullanmalı” şeklindeki genellemenin doğru olmadığını vurguladı.

Çocuklarda D vitamini, C vitamini, çinko ve omega-3 gibi ürünlerin kullanımında tek bir ideal doz bulunmadığını belirten Yüksel dozun çocuğun yaşına, beslenme durumuna, mevcut vitamin ve mineral düzeylerine ve eşlik eden hastalıklarına göre değişebileceğini söyledi.

GÜNLÜK ALIM MİKTARI

Yüksel’in verdiği bilgilere göre sağlıklı bireyler için önerilen günlük alım miktarlarında D vitamini 0-12 ay için 10 mikrogram (400 IU), 1-18 yaş için 15 mikrogram (600 IU) olarak belirtiliyor. C vitamini gereksinimi 1-3 yaş arasında 15 miligram, 4-8 yaş arasında 25 miligram, 9-13 yaş arasında 45 miligram olurken 14- 18 yaş grubunda kızlarda 65, erkeklerde 75 miligram olarak ifade ediliyor. Çinko için ise 1-3 yaşta 3, 4-8 yaşta 5, 9-13 yaşta 8 miligram; 14-18 yaş grubunda kızlarda 9, erkeklerde 11 miligram günlük alım miktarı bulunuyor. Omega-3 konusunda ise çocuklar için EPA ve DHA açısından resmi bir günlük önerilen alım miktarı bulunmadığını belirten Yüksel, bu nedenle çocuğun balık tüketimi, beslenme şeklinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

‘YALNIZCA BESİNLER YETERLİ OLMAYABİLİR’

Dengeli beslenen bir çocukta dahi tespit edilmiş vitamin veya mineral eksikliği bulunabileceğine dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Özben Özge Yüksel, özellikle eksikliğin belirgin olduğu durumlarda yalnızca besinlerle bu açığın kapatılmasının her zaman olanaklı olmayabileceğini ifade etti.

SEÇERKEN ECZACI DANIŞMANLIĞI ÖNEMLİ

Kan tahlili ve doktor kontrolü olmadan çocuklarda düzenli ve yüksek doz takviyeye başlanmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Yüksel, bununla birlikte her çocuk için tahlil yapılmasını zorunlu kılan katı bir yaklaşımın da doğru olmadığını ifade etti. Yüksel, takviyenin neden kullanılacağının belirlenmesi, gereksinim varsa hekimin uygun doz ve süreyi planlaması ve eczacının da ürün içeriği, doz ve olası etkileşimler konusunda danışmanlık vermesi gerektiğini belirtti.

Özellikle çocuklarda kullanılacak ürünlerin güvenilir ve denetlenebilir kanallardan temin edilmesinin önemine dikkat çeken Yüksel; eczanelerde ürünün kaynağı, orijinalliği, son kullanma tarihi ve saklama koşulları konusunda danışmanlık alınabildiğini ifade etti.