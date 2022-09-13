Ordu'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.
Ahmet Topuz yönetimindeki 52 ES 2122 plakalı okul servisi, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada araçtaki 3 öğrenci yaralandı.
Yaralanan öğrenciler, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.
Fotoğraf: Arşiv
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