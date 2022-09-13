Ordu'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 11:23
Ordu'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
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Ahmet Topuz yönetimindeki 52 ES 2122 plakalı okul servisi, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde devrildi.

Kazada araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğrenciler, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: Arşiv


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