Orta yaşta bu 3 basit alışkanlık demansı 13 yıl geciktirebilir

ABD’de yapılan bir araştırma, orta yaş dönemindeki sağlık durumunun ve yaşam alışkanlıklarının ilerleyen yıllardaki demans riskiyle ilişkisine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

New York Üniversitesi (NYU) araştırmacılarının da yer aldığı uluslararası çalışmada, 55 yaşında demans belirtisi bulunmayan 12 binden fazla kişi yaklaşık 25 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmacılar özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve tütün kullanımı gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin uzun vadede beyin sağlığı üzerindeki etkisini inceledi.

DEMANSSIZ GEÇEN SÜREDE 13 YILLIK FARK

Çalışmanın sonuçlarına göre, 45-65 yaş arasında yüksek tansiyon ve diyabeti bulunmayan ve tütün kullanmayan kişiler, söz konusu risk faktörlerini taşıyanlara kıyasla ortalama 13 yıl daha uzun süre demans gelişmeden yaşadı.

Bulgular, özellikle orta yaş döneminde değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının ilerleyen yaşlardaki beyin sağlığı açısından önemine işaret etti.

“VAKALARIN YARISI ÖNLENEBİLİR VEYA GECİKTİRİLEBİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 57 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Sarah Harper, demans vakalarının neredeyse yarısının yaşam boyunca kontrol edilebilecek risk faktörlerinin yönetilmesiyle teorik olarak önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini belirtti.

ORTA YAŞ DÖNEMİNE DİKKAT

Araştırmanın uzmanlarından Dr. Josef Coresh ise 55 yaşından sonra demans riskinin hızla arttığına dikkat çekti. Coresh, orta yaş döneminde risk faktörlerini kontrol altında tutmanın beyin sağlığının daha uzun süre korunmasında önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Uzmanlar; tansiyon ve kan şekeri kontrolünün yanı sıra sigaradan uzak durulmasını, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin de orta yaştan itibaren yaşam alışkanlığı haline getirilmesini öneriyor.drt