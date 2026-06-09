Pankreas kanseri tedavisinde yeni ilaç çalışması açıklandı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2026 Kongresi’nde açıklanan yeni bilimsel çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kongrede kanser tedavilerine yönelik umut verici gelişmeler paylaşılırken, TTOD özellikle ileri evre pankreas kanseri hastaları için dikkat çeken RASolute 302 çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

SAĞKALIM SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKTI

Kongrede açıklanan RASolute 302 çalışmasında, ileri evre pankreas kanseri hastalarında “Daraxonrasib” adlı ağızdan alınan pan-RAS inhibitörü molekülün etkileri incelendi.

Çalışmada, söz konusu ilacın ileri evre pankreas kanseri hastalarında ikinci basamak tedavide sağkalım süresini klasik kemoterapiye kıyasla yaklaşık iki katına çıkardığı tespit edildi.

TTOD açıklamasında, bu sonucun hem hastalar hem de hekimler açısından umut verici olduğu belirtildi.

HENÜZ TÜRKİYE’DE RUHSATLI DEĞİL

Açıklamada, Daraxonrasib adlı ilacın henüz Türkiye’de ve dünyada genel kullanıma girmediği vurgulandı.

İlacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) henüz onay almadığı belirtilirken, ABD’de erken erişim programları dışında kullanılmadığı ifade edildi.

TTOD, ilacın Türkiye’de de henüz ruhsatlı olmadığını ve erişim imkânı bulunmadığını bildirdi.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu, güncel onkolojik tedavileri hastalara doğru biçimde duyurmanın temel misyonları arasında yer aldığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Onkolojik tedavilerin ülkemizde tıbbi onkoloji uzmanları tarafından etkin bir şekilde ve son gelişmeler takip edilerek yapıldığını halkımızın bilgisine sunmak isteriz. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu konudaki gelişmeler halkımıza hassasiyetle duyurulacaktır. Doğru ve güncel bilgiler için lütfen derneğimizi takip ediniz.”

TTOD, bilimsel gelişmelerin doğru kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yeni tedavilere ilişkin süreçlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.