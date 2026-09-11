Parkinson hastaları için giyilebilir titreşim cihazı geliştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Merkez Kampüsü'nde yer alan Sakarya Teknokent, 335 ofiste 133 firma ve 1450 çalışanla faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 1231 projenin yürütüldüğü Teknokent'teki firmaların, yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde yüzde 64, sağlık sektöründe yüzde 9, mühendislik ve mimarlık faaliyetlerinde yüzde 6 ve diğer sektörlerde yüzde 21 dağılım oranları bulunuyor.

Teknokent'te faaliyet gösteren elektronik yazılım firması, titreme belirtileri görülen Parkinson hastalarının hayatını kolaylaştıracak destek cihazı geliştirmek için AR-GE​​​​​​​ çalışması başlattı. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından giyilebilir teknoloji ürünü olarak geliştirilen "Singal Life" cihazı, mekanik titreşim teknolojisi prensibiyle çalışıyor.

Günlük kullanıma uygun bileklik olarak tasarlanan cihaz, bluetooth veya Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

Cihaz, uyguladığı özel frekans sayesinde titreme problemi yaşayan hastaların günlük yaşamda karşılaştıkları bazı zorlukları azaltmalarına, daha rahat ve bağımsız hareket etmelerine destek oluyor.

Patent başvurusu yapılan cihaz, 30 dakikalık şarjla 6 saat kullanılabiliyor.

"1000'DEN FAZLA KİŞİ ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLADI"

Yazılım Teknoloji Firması Sahibi Baran Oğuz, AA muhabirine, yaptıkları araştırmalarda mekanik titreşimlerin Parkinson hastalarına destek olabilecek şekilde fayda sağladığını öğrendiklerini söyledi.

Yaklaşık iki yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından cihazı üretmeye karar verdiklerini anlatan Oğuz, özel frekanslarla gelen titreşimlerle hastaya destek olan cihazın hafif, taşıması kolay ve dokunmatik tasarlandığını belirtti.

Oğuz, cihazın yaklaşık 6 aydır kullanımda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Parkinson hastalığı, hareket etmemizi sağlayan beynimizdeki dopamin reseptörlerinin çalışamaması durumunda oluşuyor. Geliştirdiğimiz sistemle bu özel frekansların yolladığı titreşimler, Parkinson hastalarına destek sağlamaktadır. Cihazımız, dopamin eksikliğinden kaynaklanan hatalı nörolojik sinyalleri dengelemek amacıyla beyne karşıt titreşimler gönderen bir nöromodülasyon sistemi. AR-GE döneminde 50 kişiye ulaştık. Yaklaşık 6 ayda da 1000'den fazla kişi ürünü kullanmaya başladı. Parkinson hastalarından 8 hafta içinde yüzde 98 oranında olumlu sonuç aldık."

Patent başvurusu yaptıklarını belirten Oğuz, üründen çoğu zaman olumlu dönüş aldıklarını ve bu dönüşler ışığında kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Oğuz, "Patent süreci henüz sonuçlanmadı ama dünyada başka yerde patentini almış firma ya da ülke yok. Cihazımız, Parkinson ve birden fazla titreme hastalığı olanlar için destek cihazıdır, tedavi cihazı değildir. Cihaz, hafif, kullanması kolay ve hızlı şarj oluyor. Özel frekanslarla geliştirdiğimiz titreşim, Parkinson hastalarına iyi gelecek şekilde destek sağlıyor. Kol ya da ayak bileğine taktığınızda bütün vücuda bu frekanslar iyi geliyor." dedi.

"BARDAĞI RAHAT TAŞIYABİLİYORSUNUZ, DAHA ÖNCELERİ ELİMDEN DÜŞERDİ"

63 yaşındaki Parkinson hastası emekli öğretmen Mustafa Kemal Demirdelen, 3 yıl önce teşhis konulduğunu söyledi.

Hastalığın özellikle kasları etkilediğini anlatan Demirdelen, "Şiddetli titremelerim vardı, cihazla tanıştım. Fikir aşamasından itibaren içinde bulundum ve benim vücudumda denendi. Titremelerim gidince her aşamada cihazın geliştirilmesinde bizzat bulundum." diye konuştu.

Demirdelen, cihazın, hastalığın birçok semptomuna iyi geldiğini gördüğüne işaret ederek, "Toplum içerisine daha rahat çıkar, hareket eder oldum. Titremediğim için görüntü olarak görsel güzellik sağladı. Bunun yanı sıra diğer semptomlardaki ağrıların azalması, gece uykularımın düzene girmesi, duvara çarpma, yere atma gibi rahatsızlıklarımın ortadan kalkması bende mutluluk yarattı. Cihaz öncesinde bardak tutamıyor, yemek yiyemiyor, yolda yürürken birisinin koluna girmeden yürüyemiyordum. Öne doğru eğik şekilde yürüyebiliyordum, dik durmam mümkün değildi. Yürüyüş aşamasında kilitlenmeler oluyordu. Hepsi ortadan kalktığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Parkinson hastası ev hanımı Ayşe Erdoğan da yaklaşık 10 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini, cihazı kullanmaya başladıktan sonra hayat kalitesinin arttığını dile getirdi.

Yazı yazmakta ve iğneyle dikişte bile zorlandığını, bunun kendisini psikolojik olarak etkilediğini belirten Erdoğan, "Bu cihazı kullandıktan sonra daha mutlu oluyorsunuz, kendinize güveniniz artıyor. Toplum içine daha rahat çıkabiliyorsunuz, çay ikram ederken bardağı rahat taşıyabiliyorsunuz, daha önceleri elimden düşerdi." şeklinde konuştu.

Erdoğan, cihazı kullanmaya başladıktan 30 dakika sonra vücudunun rahatlamaya başladığını anlatarak, "Kasılmalarım gitti, duruşum değişti. Denge kaybı da vardı, düzelmeye başladı." dedi.