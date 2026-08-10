Parmak arası terlikler ayak sağlığına zararlı mı?

Parmak arası terlikler, kavurucu sıcaklarda terleyen ayaklar için her zaman popüler bir çözüm.

Üstelik bu yaz yenilenmiş, topuklu modelleri bile var.

Ancak topuklu olsun ya da olmasın, parmak arası terlikler destek eksikliği ve ayak sağlığına zarar verebilmesi nedeniyle kötü bir üne sahip.

Peki bu adil bir değerlendirme mi?

İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı olan Dr. Helen Branthwaite, parmak arası terliklerin zararlı olduğunu söylemenin "doğru olmadığını" düşünüyor.

Branthwaite'e göre sorun modelden ziyade kış aylarından sonra yaşanan büyük değişiklik:

"Çok sıkı oturan bir ayakkabıdan doğrudan terlik giymeye geçerseniz sorun ortaya çıkar.

"Bu, ayağınızın normalden daha fazla zorlanması anlamına gelir ve bu da sakatlanmaya daha yatkın hale gelmenize neden olur.

"Ayak zamanla şekil değiştirmeye başlar ve biraz yayılma eğilimi gösterir.

"İyi bir benzetme şu olabilir: Sürekli korse giyerseniz ve sonra korseyi çıkarırsanız, her şey bir şekilde dışarı sarkar."

Peki, şık ve konforlu alternatifler neler?

SAĞLIKLI SANDALETLER HANGİLERİ?

Moda uzmanı Angela Baidoo, düz ve ince, büyük bir köpük levhadan kesilmiş terliklerden ziyade destekleyici terlikler öneriyor.

Z kuşağı ise büyük plastik tasarımları tercih ediyor.

Bu terliklerin çok estetik durmadığını savunan Baidoo devamında "ama gerçekten rahatlar" diyor.

Diğer yandan tahta terlikler de yeniden moda oldu.

Doktorlar ve aşçılar gün boyu ayaklarında bu terlikleri giyiyorlar.

Baidoo, ortopedik terlikleri de hatırlatarak bir zamanlar kendisinin de pembe süet bir çifti olduğunu itiraf ediyor.

Sıcak havalarda dolgu topuklu ayakkabılar da bir başka seçenek:

"Bazı arkadaşlarımla ve büyük beden kategorisinde çalışan müşterilerimle konuştuğumda, dolgu topuklu ayakkabıların rahat olduğunu ve ayak bileği için güzel bir silüet oluşturduğunu söylüyorlar. Ayakkabının her yerinden destek alıyorsunuz."

Dilerseniz, 1970'lerde bir tarih öğretmeninin giyebileceği türden balıkçı sandaletlerini de tercih edebilirsiniz. Hem de çorapla.

Baidoo, "Erkekler bunu mokasen ayakkabıya alternatif olarak giyebilirler. Parmak arası terlik kadar rahat değil, bu da bazı ortamlar için uygun olmayabilir" diyor.

Peki ya minimalist yalınayak ayakkabı giyme trendi?

Branthwaite'e göre, her şey yavaş yavaş alışmakla ilgili.

Başka bir deyişle, bir çift alıp sonra sekiz kilometrelik bir yürüyüşe çıkmayın.

MUTLU AYAKLAR İÇİN UZMAN İPUÇLARI

Ayak sağlığı uzmanı Dr. Helen Branthwaite'in ayak bakımına dair en önemli ipuçları:

Ayakkabının tabanına ve yapıldığı malzemeye dikkat edin. Bu, ayağınızın nasıl hareket edeceğini ve nasıl yürüyeceğinizi etkileyecektir.

Eğer terliklerinizi ikiye bükebiliyorsanız, normal ayakkabınızın taşıyacağı ekstra yükü kaldırabilecek kadar güçlü olup olmadığını kendinize sorun.

Ayaklarınızın durumunu kontrol etmeyi unutmayın; terlik gibi açık ayakkabılarda deri hızla kuruyabilir. Bazen bu durumu topuğunuz sertleşene ve tırnaklarınız kırılgan görünmeye başlayana kadar fark etmeyebilirsiniz.

Her gün ayaklarınıza nemlendirici sürün.

Ayaklarınız hayatınız boyunca sürekli değişir, bu yüzden düzenli olarak ölçtürün. Başlangıçta 36 numara giyiyor olmanız, her zaman 36 numara kalacağınız anlamına gelmez.