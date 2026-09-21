Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı... 650 bin yetişkin incelendi: Bel çevresi genişledikçe ölüm riski artıyor!

Vücut ağırlığının yanı sıra yağın vücutta nerede biriktiği de sağlık risklerinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yaklaşık 650 bin yetişkinin değerlendirildiği araştırmanın bel çevresi ile ölüm riski arasında dikkat çekici bir ilişki ortaya koyduğunu aktardı.

Müftüoğlu’nun paylaştığı sonuçlara göre, bel çevresindeki her 5 santimetrelik artış erkeklerde ölüm riskinde yaklaşık yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 9 artışla ilişkili bulundu.

ERKEKLERDE YÜZDE 50, KADINLARDA YÜZDE 80 DAHA YÜKSEK

Araştırmada bel çevresi 110 santimetreyi aşan erkeklerde ölüm riskinin, bel çevresi 90 santimetreden küçük erkeklere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olduğu belirtildi.

Kadınlarda ise bel çevresinin 95 santimetre ve üzerinde olması, 70 santimetrenin altındaki ölçümlerle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 80 daha yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirildi.

Müftüoğlu araştırmanın sonuçlarını şöyle aktardı:

“Yaklaşık 650 bin yetişkinin değerlendirildiği geniş bir araştırmada bel çevresindeki her 5 santimetrelik artış, ölüm riskinde erkeklerde yaklaşık yüzde 7, kadınlarda yüzde 9 yükselmeyle ilişkili bulundu.”

TARTI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Müftüoğlu, tartının yalnızca toplam vücut ağırlığını gösterdiğini, yağın vücutta hangi bölgelerde toplandığının da sağlık açısından önem taşıdığını belirtti.

Özellikle karın bölgesinde ve iç organların çevresinde biriken visseral yağın insülin direnci, karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskindeki artışla ilişkili olabileceğini ifade etti.

BEL-BOY ORANINA DİKKAT

Bel çevresini değerlendirirken kullanılabilecek pratik göstergelerden birinin bel-boy oranı olduğunu belirten Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Boyunuz 170 santimetreyse belinizi 85 santimetrenin altında tutmaya çalışın. Bel-boy oranının 0,5'i geçmesi riskin arttığını, 0,6'ya ulaşmasıysa metabolik alarmın çalmaya başladığını gösterir.”

Müftüoğlu, genel ölçülere göre riskin kadınlarda 80, erkeklerde 94 santimetreden itibaren arttığını; kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetrenin üzerinde ise daha belirgin hale geldiğini kaydetti.