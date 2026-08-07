Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı... Poşet çaydaki tehlike: Sıcak suyla temas ettiğinde...

Poşet çayların sıcak suyla temas ettiğinde mikroplastik salabileceğine ilişkin araştırmalar yeniden gündemde.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Chemosphere dergisinde yayımlanan bir çalışmaya dikkat çekerek, piyasada yaygın kullanılan bazı çay poşetlerinin sıcak suyla temas ettiğinde ciddi miktarda mikro ve nanoplastik parçacık açığa çıkarabildiğini aktardı.

EN YÜKSEK SALINIM POLİPROPİLEN POŞETLERDE

Müftüoğlu’nun aktardığı araştırmada üç farklı çay poşeti türü incelendi.

Buna göre, en yüksek mikroplastik salınımının polipropilen içerikli poşetlerde görüldüğü belirtildi. Selüloz esaslı poşetlerde daha düşük seviyeler tespit edilirken, naylon poşetlerde ise farklı düzeylerde parçacık salınımı gözlendi.

BAĞIRSAK HÜCRELERİNE KADAR ULAŞABİLİYOR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bölümünde, açığa çıkan mikro ve nanoplastiklerin laboratuvar ortamında insan bağırsak hücreleri tarafından alınabildiği belirtildi.

Müftüoğlu, bazı parçacıkların hücre çekirdeğine kadar ulaşabildiğini aktararak bunun olası sağlık etkileri açısından araştırılması gereken bir alan olduğunu vurguladı.

“BİR BARDAK POŞET ÇAY KANSER YAPAR” DENEMEZ

Müftüoğlu, mevcut bilimsel verilerin doğrudan “Bir bardak poşet çay kanser yapar” sonucunu desteklemediğini belirtti.

Ancak mikroplastiklerin bağırsak, bağışıklık sistemi, hormon dengesi ve kronik inflamasyon üzerindeki olası etkilerine ilişkin araştırmaların giderek arttığını ifade etti.

“ÇAYINIZ DEM ALSIN, PLASTİK DEĞİL”

Müftüoğlu, poşet çay tercihlerinde kullanılan materyalin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çayınız dem alsın, plastik değil. Eğer poşetin içinde çaydan çok polimer varsa, o artık beş çayı değil, petrokimya molasıdır!”