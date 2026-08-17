Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bağışıklığın ‘Harp Okulu’nu açıkladı: Yaş ilerledikçe küçülüyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sabah gazetesindeki “Timus terapisi ömrü uzatır mı? Bağışıklık sistemimizin harp okulu...” başlıklı yazısında, göğüs kemiğinin arkasında bulunan timus organının bağışıklık sistemi ve uzun yaşamla ilişkisini ele aldı.

Timusun bağışıklık sistemi açısından önemine değinen Müftüoğlu, “Ben onu bağışıklık sistemimizin Harp Okulu olarak tanımlıyorum. T hücreleri burada eğitiliyor. Kime saldıracaklarını, kime dokunmamaları gerektiğini burada öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.

“YAŞ İLERLEDİKÇE TİMUS KÜÇÜLÜYOR”

Yaşla birlikte timusun yapısında değişiklik meydana geldiğini belirten Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaş ilerledikçe timus küçülüyor ve giderek yağ dokusuyla yer değiştiriyor. Harp Okulu kapanmıyor ama sınıflar boşalıyor. Yeni T hücrelerinin üretimi ve çeşitliliği azalıyor; bağışıklık sisteminin gençlikteki esnekliği kaybolmaya başlıyor.”

“ÖLÜM RİSKİ YAKLAŞIK YARI YARIYA DAHA DÜŞÜK”

Müftüoğlu, Nature’da yayımlanan ve 27 binden fazla yetişkinin göğüs BT görüntülerinin yapay zekâ yardımıyla incelendiği bir araştırmanın sonuçlarına da değindi.

Araştırmaya ilişkin Müftüoğlu, “Timusu daha sağlıklı görünen kişilerde 12 yıllık takip boyunca ölüm riski yaklaşık yarı yarıya daha düşük, kardiyovasküler ölüm ve akciğer kanseri riski de daha azdı” dedi.

Bunun timusu gençleştirmenin ömrü uzattığı anlamına gelmediğinin altını çizen Müftüoğlu, yetişkinlik döneminde de timusun düşünüldüğünden daha önemli bir organ olabileceğine dikkat çekti.

“HAREKET ET, KASLARINI KORU”

Timusu gençleştirdiği ve insan ömrünü uzattığı kanıtlanmış bir tedavi bulunmadığını belirten Müftüoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını işaret etti.

Müftüoğlu; hareket etmek, kasları korumak, sigara içmemek, fazla kilodan kaçınmak ve iyi uyumak gerektiğini belirterek, mevcut verilerin daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile daha iyi timus sağlığı arasında ilişki bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.