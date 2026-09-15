Prostat kanseri riskini artıran 3 temel faktör: Obezite, hareketsizlik ve yanlış beslenme

Türkiye'de ve dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında yer alan prostat kanseri, yaşam tarzı faktörleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Hastalığın seyri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, erken tanının tedavi başarısındaki kritik rolüne dikkat çekti.
SESSİZ İLERLEYEBİLİR: BU BELİRTİLERE DİKKAT
Prostat kanserinin bazı vakalarda uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini aktaran Prof. Dr. Bozcuk; sık idrara çıkma, gece idrara kalkma ve idrar yapmada güçlük gibi şikayetlerin hastalık belirtisi olabileceğini kaydetti. İleri evrelerde kemik ağrısı gibi farklı semptomların ortaya çıkabildiğini belirten Bozcuk, tedavi seçeneğinin hastalığın evresine göre belirlendiğini; erken dönemde cerrahi ve radyoterapi, ileri dönemde ise hormonal tedavi, kemoterapi, akıllı ilaçlar ve radyoizotop uygulamalarından yararlanıldığını ifade etti.
"DAHA GENÇ YAŞLARDA DA GÖREBİLİYORUZ"
Prostat kanserinin genellikle yaşla birlikte arttığını ancak günümüzde daha genç erkeklerde de görülebildiğini vurgulayan Bozcuk, "Batılı toplumlarda ve ülkemizde sıklığı artan bir kanser türü. Ancak iyi tarafı, yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörlerinin önemli bir bölümünün değiştirilebilir olmasıdır" dedi.
RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI
Hastalığın önlenmesinde beslenme ve hareketin önemine değinen Prof. Dr. Bozcuk, risk faktörlerini ve yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
-
Beslenme Düzeni: Aşırı hayvansal yağ ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme düzeni benimsenmelidir.
-
Kilo Kontrolü ve Hareket: Obezite ve hareketsizlik prostat kanseri riskini belirgin şekilde artırmaktadır. Sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivite hayati önem taşır.
-
Düzenli Tarama ve PSA Testi: Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerin kontrollerini aksatmaması gerekir. Asemptomatik bireylerde dahi hekim kontrolünde PSA kan testi ile tarama yapılabilir.