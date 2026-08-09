Safra kesesi iltihabının tedavisinde ilk 72 saat çok önemli: 'Yağlı yemekten sonra başlayan ağrıya dikkat'

Karnın sağ üst kısmında başlayan, sırta veya sağ omuza yayılan ve saatlerce süren şiddetli ağrı, basit bir hazımsızlık olmayabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin safra kesesi iltihabına işaret edebileceğini belirterek erken başvurunun önemine dikkat çekti.

Özellikle yağlı yemeklerin ardından ortaya çıkan, giderek şiddetlenen ve uzun süren karın ağrıları çoğu kişi tarafından sindirim problemi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu tablo, tıp dilinde akut kolesistit olarak adlandırılan safra kesesi iltihabının belirtisi olabiliyor. Tedavide gecikme ise safra kesesinde delinme, karın zarı enfeksiyonu ve sepsis gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Genel cerrahi uzmanı Dr. İsmail Çalıkoğlu, safra taşlarının toplumda oldukça yaygın görüldüğünü söyledi. Çalıkoğlu, uzun süren karın ağrılarının “gaz sancısı” veya “hazımsızlık” denilerek geçiştirilmemesi gerektiğini belirterek özellikle ateş ve kusmanın eşlik ettiği durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

İLK AŞAMA SIVI

Safra kesesi iltihabının tanısında öncelikle hastanın şikâyetleri, fizik muayene ve kan testleri değerlendiriliyor. Görüntülemede ise ilk tercih edilen yöntem karın ultrasonografisi oluyor. Tedavide ilk aşamada sıvı desteği, ağrı kontrolü ve gerekli durumlarda antibiyotik uygulanıyor. Ancak taşların safra kesesinde kalması halinde iltihabın tekrarlama riski devam ediyor.

Bu nedenle uygun hastalarda kalıcı tedavi, safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılmasıyla sağlanıyor.

Çalıkoğlu, belirtilerin başlamasından sonraki ilk 72 saatin tedavi açısından kritik olduğunu belirterek erken dönemde yapılan kapalı ameliyatların hastanede yatış süresini ve komplikasyon riskini azaltabildiğini ifade etti.