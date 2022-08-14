Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: Bu belirtilere dikkat

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.

İHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 14:01
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: Bu belirtilere dikkat
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Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri yer aldı. 


Sağlık Bakanlığı alerji hekim

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