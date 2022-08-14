Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: Bu belirtilere dikkat
Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri yer aldı.
ALERJİ BELİRTİLERİ— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 14, 2022
Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun. pic.twitter.com/fEu4KCBKRv
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