Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kabul edilen düzenleme değerlendirildi
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “sağlıkçılar” düzenlemesine ilişkin, “Hekim emekli maaşlarına yansıyacağı ifade edilen artış, TÜİK’in enflasyon rakamlarının bile çok uzağında” dedi.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, TBMM Genel Kurulu’nda sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kabul edilen düzenlemeyi Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Yasanın Aralık 2021’de geri çekilen düzenlemenin dahi gerisinde kaldığını söyleyen Uğur, “Düzenleme ile hekim emekli maaşlarına yansıyacağı ifade edilen artış, TÜİK’in gerçeklikten kopuk enflasyon rakamlarının bile çok uzağında” dedi. Şu anda sağlık kuruluşlarının ekonomik olarak iyi durumda olmadığını da söyleyen Uğur, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda tavan ek ödeme verebilecek kurum şu an yok. Malzeme ihtiyaçlarını bile karşılayamayan pek çok hastane, bırakın tavandan ek ödemeyi, taban ek ödeme miktarını bile ödeyemez durumda. Adil olmayan performansa dayalı ek ödeme sisteminde yapılan kalem oyunları sistemi daha da adaletsiz bir duruma getirecek” ifadelerini kullandı.
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