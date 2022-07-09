Sağlık derneklerinden ortak Covid-19 açıklaması: 'On binlerce insanı öldürebilir'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:08

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Tıpta Uzmanlık Dernekleri Haziran ayının ortalarından itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkemizde de yeni bir dalganın başladığını ve şu anda bu dalganın hızlanarak vaka sayılarının çok ciddi artış gösterdiğini açıkladı.

"GEREKENDEN ÇOK AZ TEST YAPILIYOR"

Covid-19 polikliniklerine başvuran kişi sayısı ve pozitiflik oranları belirgin olarak arttığının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle de doğrulandığına yer verilen açıklamada, gerekenden çok az test yapıldığı düşünüldüğünde, Avrupa'da benzer nüfus ve varyant profiline sahip ülkelerdeki günlük 80-100 bini aşan sayıların Türkiye için de geçerli olabileceği dile getirildi.

“YENİ DALGA HIZLA TIRMANIYOR”

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, gelinen noktada yeni bir dalganın hızlı tırmanma dönemine girdiğine dikkat çeken TTB ve Uzmanlık Dernekleri, şu uyarıyı yaptı:

“Olgu sayılarındaki artışın henüz ölüm sayısına yansımamış olması, hastalığın hafif seyrettiği algısı toplumda rehavetin devam etmesine neden olmaktadır.

Oysa yaşamakta olduğumuz dalganın sorumlusu olduğunu tahmin ettiğimiz BA4/5 gibi bir Omikron alt varyantı olan BA1, ülkemizde etkili olduğu 1 Ocak 2022-1 Nisan 2022 arasındaki üç aylık süreçte 15 bin kişinin ölümüne neden olmuştur.

Bu veri, diğer varyantlara göre daha hafif seyirli infeksiyonlara yol açan Omikron varyantının da daha kolay bulaşabilme ve aşı veya geçirilerek sağlanan bağışıklıktan kaçabilme özellikleri nedeniyle çok fazla sayıda kişiyi etkileyerek ciddi sayıda ölüme neden olabildiğini göstermektedir.”

“KISA ZAMANDA ON BİNLERİ ÖLDÜREBİLİR”

Bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4/5 Omicron alt varyanının da kısa sürede on binlerce insanı öldürebileceği bilinerek önlemler alınması istenen açıklamada, risk grupları başta olmak üzere aşılara ve hatırlatma dozlarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“BA4/5 varyantının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak yapılan analizlerde 2-3 ay içinde milyonlarca insanı etkileyebileceği bildirilmektedir. Kısa sürede milyonlarca insanın hastalanması ve işe gidememesi nedeniyle birçok işkolunda işlerin aksaması olasılığı da bulunmaktadır.

Nitekim yeni dalganın bizden önce başladığı diğer ülkelerde sağlık hizmetleri ve havayolları hizmetlerinde bu nedenle aksamalar görülmüştür. Dikkate alınması gereken bir durum da ölümle sonuçlanmasa bile Covid-19'un bazı kişilerde uzun dönemde komplikasyonlara neden olduğuna dair önemli kanıtların birikmeye başlamış olmasıdır.”

“‘PANDEMİ BİTTİ’ AÇIKLAMALARINDAN KAÇININ”

Asıl vaka artışlarının olası yeni varyantların da ortaya çıkışıyla sonbahar ve kış aylarında yaşanabileceği öngörüldüğüne dikkat çekilerek önümüzdeki süreçte olgu sayılarının azaltılması ve başta aşısız olan küçük yaş grupları ile risk altında olan ileri yaş ve eşzamanlı hastalıkları olanları koruyacak önlemlerin zorunlu olduğu dile getirildi. Açıklamada şu öneriler sıralandı;

“Yetkili makamlar, pandeminin sona erdiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmediği sürece ‘Pandemi bitti’ şeklinde algılanabilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmalı, ülkemizde olgu sürveyansının, tüm vakaları saptayabilecek şekilde genişletilmesi, olgulara ait ayrıntılı özellikleri açıklanmalı, yapılmakta olan genomik sürveyansın yaygınlaştırılarak, elde edilen verilerin harekete geçebilmeyi sağlayacak şekilde güncel olarak paylaşılması, primer aşılama ve ek aşı dozlarının yapılabilmesi için ciddi kampanyalar şeklinde aşılama çalışmalarının yapılması, 12 yaş çocuk yaş grubu için uygun aşıların sağlanarak aşılamanın başlatılması,

“HES KODU UYGULAMASI HIZLA GERİ GETİRİLMELİ”

İnfeksiyonun yayılımını engellemek üzere kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun yanı sıra kapalı mekanların havalandırılmasını sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve pozitiflik saptananların veya temaslıların etkili izolasyonu için HES kodu uygulamasının hızla geri getirilmesi, kurban Bayramı nedeniyle artacak insan hareketliliğinin virüsün yayılımını artıracağı ve en riskli grup olan yaşlıların bu yayılımdan doğrudan (ziyaretler nedeniyle) ve ciddi şekilde etkileneceği göz önüne alınarak topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması ve önlemlere uyma çağrısında bulunulması, infeksiyon geçirenlerin testlerini yaptırmaları, soğuk algınlığı (solunum yolu infeksiyonu) belirtileri/bulguları olduğu sürece; başkaları ile temas etmemeleri ve maske takmaları, evde kalarak işe gitmemeleri, işverenlerin çalışanlarını bu yönde desteklemeleri böylelikle daha büyük işgücü kayıplarını engellemeleri gereklidir.”