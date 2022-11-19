Sağlık-Sen ekim raporunu açıkladı: Her gün en az bir sağlık çalışanı şiddete uğradı
Sağlık-Sen, ekim ayına ilişkin sağlıkta şiddet raporunu yayımladı. Rapora göre, yaşanan 19 şiddet olayında 36 sağlık çalışanı şiddete maruz bırakıldı. 32 saldırganın 7’si hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 20 saldırgan serbest bırakıldı, 5 saldırgan ise tutuklandı.
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Başkan Yardımcısı Servet Dağaşan, sağlıkta şiddet olaylarının hız kesmemesiyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu.
Dağaşan, “Sağlık Bakanlığı şiddeti önlemeye yönelik hiçbir adım atmadı. Cezaların caydırıcı olması lazım. Bakan sadece tweet atarak kınıyor. Şiddet olaylarından sonra ‘Adli kontrolle serbest bırakıldı sözünü artık duymak istemiyoruz” dedi.
Dağaşan, “Bakan Koca’nın sürekli ‘Sağlık çalışanlarına ek ödeme verdik’ demesi insanlarda ‘Parasını alıyorsunuz, benim dediğim her şeyi yapmak zorundasınız’ algısının yerleşmesine neden oluyor. İnsanlar dediği yapılmadığı zaman şiddete yöneliyor. Bakan ‘Sağlık çalışanları milletimizin emrinde’ diyor. Bu da yanlış bir cümle. Biz kimsenin emrinde değiliz, işimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Dağaşan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için hastane girişlerine X-ray cihaz konulması, şiddet olayına karışan hastaların sistem üzerinden uyarı verecek şekilde güncellenmesi, hastane polisi sayısının artırılması, hastane güvenliğinin yetkilerinin artırılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini de söyledi.
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